В Пензе еще на 2 участках запретили остановку машин
В Пензе еще на 2 участках изменили организацию движения. Городская администрация предупредила об этом во вторник, 10 февраля.

Знаки, запрещающие остановку машин, появились на улицах Ладожской (от дома № 111 до проспекта Строителей) и Пугачева (от Коммунистической до Ворошилова).

«Эти меры позволят обеспечить более свободный проезд транспортных средств и повысить уровень безопасности водителей и пешеходов», - отметили в мэрии.

Ранее сообщалось о размещении такого же знака на улице Фурманова (от дома № 3 до проспекта Победы).

«Он установлен в ответ на обращения жителей: оставленные на проезжей части автомобили создают заторы и увеличивают риск ДТП», - пояснили в администрации.

