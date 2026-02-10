Госавтоинспекция измерила высоту сугробов у переходов в Пензе

Госавтоинспекция измерила высоту сугробов у переходов в Пензе
В Пензе Госавтоинспекция проверила, как соблюдаются обязательные требования при содержании дорог в зимний период.

Инспекторы проконтролировали, где формируются снежные валы при уборке проезжей части и как быстро их вывозят.

Возле части пешеходных переходов высота сугробов оказалась больше метра.

«Контролируемым лицам объявлено 38 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. По установленным фактам нарушений Госстандарта возбуждено 39 дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог)», - сообщил начальник отделения дорожного надзора отдела надзора областной Госавтоинспекции Алексей Матюкин.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа для должностных лиц, ответственных за состояние дорог, в размере от 20 000 до 30 000 рублей, для юрлиц - от 200 000 до 300 000.

