В январе 355 пензячек встали на учет по беременности

В Пензе на 22% увеличилось число женщин, вставших на учет по беременности. Если в январе 2025 года их было 290, то в 2026-м - 355. Статистические данные озвучил глава города Олег Денисов.

Кроме того, выросло количество семейных пар, прошедших бесплатное обследование в перинатальном центре по сертификату «Здоровье молодоженов», который сейчас выдается при регистрации брака.

За январь 2026-го пензенцы использовали 19 таких сертификатов, тогда как в первом месяце 2025-го было всего 3.

«Услуга востребована, все больше молодых пар понимает, как важно своевременно обратиться к специалистам, даже в случае отсутствия явных проблем, чтобы родить здорового и крепкого малыша», - констатировал глава Пензы.

В то же время в областном центре на 15% снизилось число разводов и на 36% - количество абортов, отметили в городской администрации, не называя конкретных цифр.