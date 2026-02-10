11 февраля в Пензенской области будет дуть сильный ветер

11 февраля в Пензенской области будет дуть сильный ветер
11 февраля в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -19...-24 градуса, днем ртутные столбики поднимутся до -10...-15, к следующей ночи, на четверг, похолодает до -15...-20.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Временами его порывы могут достигать 15-18 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (реальная угроза).

Ранее метеорологи сообщили, что на этой рабочей неделе Пензенская область в основном будет находиться под влиянием поля повышенного давления, в регион продолжит поступать достаточно холодный и сухой воздух северных широт.

В старину подмечали: если снежные хлопья 11 февраля становились крупными, это сулило скорую оттепель.

