Ремонт виадука у Заречного пообещали закончить в срок

15.04.2020 | 13:18

Виадук, ведущий из Заречного к поселку Монтажному, отремонтируют в срок. К такому выводу пришел заместитель главы администрации закрытого города Сергей Воронянский, который побывал на месте в среду, 15 апреля.

На объекте трудится 21 человек, работы идут по графику.

«На правой стороне по выезду из Заречного все балки смонтированы, замоноличены межбалочные участки, делается отбортовка. Строители уже приступили к бетонированию выравнивающего слоя. После этого останется сделать гидроизоляцию и асфальтирование. По левой стороне осталось смонтировать две балки», - сообщили в администрации Заречного, уточнив, что это будет сделано на следующей неделе.

В заключение Сергей Воронянский подчеркнул, что правая сторона, как и планировалось, будет открыта в конце мая.

Виадук закрыли для движения транспорта и пешеходов 7 октября 2019 года. На объекте должны заменить треть балок. Стоимость контракта составляет 121 млн руб. Полностью открыть его планируется в августе 2020-го.

В начале февраля сообщалось, что работы ведутся с небольшим отставанием от графика.