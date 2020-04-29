Общество

В оперативном штабе объяснили, почему в Пензе переполнены больницы

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На лечении в пензенских больницах находятся не только инфицированные коронавирусом граждане, которых по состоянию на среду, 29 апреля, насчитывается 364, но и пациенты с пневмониями без COVID-19. По словам губернатора Ивана Белозерцева, таких больных свыше 600.

Этим фактором объясняется переполненность больниц, о которой не раз говорил глава региона.

Информацию уточнили в оперативном штабе.

«Отвечая на вопрос о переполненности больниц, информирую о том, что в системе здравоохранения фиксируется рост числа внебольничных пневмоний, при этом далеко не все пациенты имеют положительные тесты на COVID-19», - сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Кроме того, на данный момент госпитализации подлежат коронавирусные больные как с тяжелой, так и с легкой формами. Граждане со слабо проявляемыми симптомами из числа контактных находятся в стационаре до момента получения отрицательного теста на коронавирус. Таким образом идет локализация очагов инфекции, купирование возможности заражения здоровых людей за пределами больниц», - добавила она.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну наконец-то нашелся переводчик с политруковского на человеческий... Дина, может быть Вы в губернаторы пойдете?

Гость||

Отвечая на вопрос о переполненности больниц, информирую о том, что в системе здравоохранения фиксируется рост числа внебольничных пневмоний, при этом далеко не все пациенты имеют положительные тесты на COVID-19», - сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Большое вам спасибо за информацию Дина . Будте здоровы .

Гость||

А что есть: внебольничная пневмония?

Гость||

Когда находиться с пневмонией ВНЕ БОЛЬНИЦЫ!

Гость||

Так почему же всех вмести помещают и зараженных кароновирусом и с пневмонией и с подозрением? Что бы все заразились? Что же вы делаете? Пусть Губернатор съездит в эти больницы и посмотрит какой ужас там творится, больные люди сидят в коридоре на стульях потому что нет мест, нет лекарств, даже простого парацетомола.А из кабинета рапортовать это все умеют!!!

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