В оперативном штабе объяснили, почему в Пензе переполнены больницы

29.04.2020 | 10:52

На лечении в пензенских больницах находятся не только инфицированные коронавирусом граждане, которых по состоянию на среду, 29 апреля, насчитывается 364, но и пациенты с пневмониями без COVID-19. По словам губернатора Ивана Белозерцева, таких больных свыше 600.

Этим фактором объясняется переполненность больниц, о которой не раз говорил глава региона.

Информацию уточнили в оперативном штабе.

«Отвечая на вопрос о переполненности больниц, информирую о том, что в системе здравоохранения фиксируется рост числа внебольничных пневмоний, при этом далеко не все пациенты имеют положительные тесты на COVID-19», - сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Кроме того, на данный момент госпитализации подлежат коронавирусные больные как с тяжелой, так и с легкой формами. Граждане со слабо проявляемыми симптомами из числа контактных находятся в стационаре до момента получения отрицательного теста на коронавирус. Таким образом идет локализация очагов инфекции, купирование возможности заражения здоровых людей за пределами больниц», - добавила она.