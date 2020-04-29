В Пензенской области 42 новых случая заражения коронавирусом

29.04.2020 | 10:32

В среду, 29 апреля, стало известно о 42 новых случаях заражения коронавирусом в Пензенской области. Общее количество достигло 364.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 845 человек, 7 009 с него сняты.

В вирусологической лаборатории обследованы 17 300 человек (проведено 18 080 исследований), в лабораториях лечебной сети - 12 651 (13 507).

За все время пандемии выздоровели 93 человека, 7 - умерли.