Общество

В Пензенской области 42 новых случая заражения коронавирусом

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В среду, 29 апреля, стало известно о 42 новых случаях заражения коронавирусом в Пензенской области. Общее количество достигло 364.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 845 человек, 7 009 с него сняты.

В вирусологической лаборатории обследованы 17 300 человек (проведено 18 080 исследований), в лабораториях лечебной сети - 12 651 (13 507).

За все время пандемии выздоровели 93 человека, 7 - умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот Вам ОПАНЬКИ...

Гость||

Где противники постройки Крематория? Такими темпами догоним и перегоним Америку.

Гость||

А где справку получить что не болеешь коронавирусом?

Гость||

Эти анализы брали ещё недели две назад как миниму!людей этих выписывать пора этих!!!

Гость||

Гость|29.04.2020 10:40|

А где справку получить что не болеешь коронавирусом?

В сумашедшем доме .

Гость||

penzainform.ru писал(a):

7 - умерли.
А сколько вообще умерло по старости от других болезней c 1 января 2020?

Гость||

Гость писал(a):

А где справку получить что не болеешь коронавирусом?
Давай я тебе напишу справку.

Гость||

Гость писал(a):

В сумашедшем доме .
в сумасшедшем доме дают справку что не сумасшедший или ....

Гость||

Знакомая сдала анализы на наличие кароновируса 14 дней назад результат неизвестен досих пор .

Гость||

Гость писал(a):

Вот Вам ОПАНЬКИ..
Гость писал(a):
Вот Вам ОПАНЬКИ..
И что ОПАНЬКИ? Быстрее прогерметь дверь и окна, не забудь заткнуть вентиляцию, дыши через тряпочку и будет тебе счастье.На улицу не выходи до Нового, 2036-го года, к тому времени,вакцина будет испытана, и не забывай включать соловьева с киселевым, они все знают, больше никого не слушай и наслаждайся изоляцией.

Гость||

Хочется видеть в статистике и людей, подозреваемых в наличии COVID и тех у кого взят уже тест, но результат еще не получен. Но это как я понимаю дудки и никто этого не покажет.

Гость||

Хочется видеть в статистике и людей, подозреваемых в наличии COVID и тех у кого взят уже тест, но результат еще не получен. Но это как я понимаю дудки и никто этого не покажет.

Такие сведения не для людей со слабой психикой.

Гость||

Лучше не видеть а то сам среди них окажешься.

Гость||

Гость

29.04.2020 10:23:59

Губернатор дал поручения по итогам выступления Путина

4больница битком лежат в коридорах не разбираться у кого какой вирус кладут вместе в палаты. Люди получают заражения

Гость||

Всё под контролем!

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Имя: Гость
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