Названо новое количество случаев COVID-19 в Пензенской области

25.04.2020 | 13:00

Количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Пензенской области по состоянию на субботу, 25 апреля, достигло 255. Сутками ранее показатель был 232. Таким образом, зафиксировано 23 новых случая.

Очередным заболевшим - от 18 до 79 лет. Это жители Пензы, Заречного, Сердобска, Нижнего Ломова, Пачелмы, Бессоновки, сел Грабово, Сосновка (Бессоновский район), Поим (Белинский район).

Как сообщили в оперативном штабе, под наблюдением находится 2 657 человек, снято с наблюдения 6 741.

В вирусологической лаборатории проведено 15 961 исследование, обследовано 15 234 человека. В лабораториях лечебной сети проведено 9 881 исследование (9 164 человека).