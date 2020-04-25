Названо новое количество случаев COVID-19 в Пензенской области

Количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Пензенской области по состоянию на субботу, 25 апреля, достигло 255. Сутками ранее показатель был 232. Таким образом, зафиксировано 23 новых случая.
Очередным заболевшим - от 18 до 79 лет. Это жители Пензы, Заречного, Сердобска, Нижнего Ломова, Пачелмы, Бессоновки, сел Грабово, Сосновка (Бессоновский район), Поим (Белинский район).
Как сообщили в оперативном штабе, под наблюдением находится 2 657 человек, снято с наблюдения 6 741.
В вирусологической лаборатории проведено 15 961 исследование, обследовано 15 234 человека. В лабораториях лечебной сети проведено 9 881 исследование (9 164 человека).
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Надоело уже.
Давно на это пофиг. На дачу надо и на шашлыки.
Пилите 225000 на каждого больного молча