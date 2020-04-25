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Общество

Названо новое количество случаев COVID-19 в Пензенской области

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Количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Пензенской области по состоянию на субботу, 25 апреля, достигло 255. Сутками ранее показатель был 232. Таким образом, зафиксировано 23 новых случая.

Очередным заболевшим - от 18 до 79 лет. Это жители Пензы, Заречного, Сердобска, Нижнего Ломова, Пачелмы, Бессоновки, сел Грабово, Сосновка (Бессоновский район), Поим (Белинский район).

Как сообщили в оперативном штабе, под наблюдением находится 2 657 человек, снято с наблюдения 6 741.

В вирусологической лаборатории проведено 15 961 исследование, обследовано 15 234 человека. В лабораториях лечебной сети проведено 9 881 исследование (9 164 человека).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Надоело уже.

Давно на это пофиг. На дачу надо и на шашлыки.

Пилите 225000 на каждого больного молча

Гость||

Ехай молча

Гость||

Гость писал(a):

Пилите 225000 на каждого больного молча
В стране ,после этого кризиса, появятся ещё с полсотни $миллиардеров.

Гость||

Тоже не понимаю накуя нужна нам это информация. Не актуально уже, пошутили и хватит. Наступило время шашлыков. Встретимся осенью вирус. Пока, пока.

Гость||

Меллиардеры это не плохо, ну думаю нищих будет больше

Гость||

Кремль звонил! Завтра Воскресенье это точно!

Гость||

Каждый день не более 10% от прыдыдущего дня!

Что все было в рамках требований Потребнадзора?

Иначе по башке дадут?

Гость||

Царь отменил май

Гость||

Дай волю все бы попилили. Так что некуй считать чужие доходы. Голова если работает без паливо воровать, то действуй.

Гость||

Гость писал(a):

Пилите 225000 на каждого больного молча
мне вообще биржа труда всего 550р заплатила

Гость||

Диагнозы в студию! Без диагнозов это фейк новость!

Гость||

Я на майские тоже за Дарвина выпью. Вот уж кто был прав...

Гость||

В Заречном заварили ворота?

Гость||

Гость писал(a):

Диагнозы в студию! Без диагнозов это фейк новость!
Ну что вы, какие диагнозы, не мешайте им, они пик заболеваемости разыгрывают, с каждым днем всё больше и больше заболевших, только их никто в глаза не видел

Гость||

Думаете вообще никто не болеет?

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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