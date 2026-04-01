Родителей детей до 3 лет захотели защитить от увольнения

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается защитить от увольнения сотрудников, в семье которых воспитывается ребенок до 3 лет. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента во вторник, 31 марта.

По действующему сейчас законодательству, гарантия сохранения рабочего места есть только у многодетных семей, воспитывающих 3 и более детей до 14 лет.

Авторы законопроекта предложили расширить круг лиц, которых нельзя уволить.

«Инициатива будет распространяться на родителя, в семье которого есть ребенок в возрасте до 3 лет, а второй родитель не работает или находится в отпуске по уходу за ребенком», - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов документа, с рождением ребенка привычный уровень доходов семьи снижается, финансовая стабильность полностью зависит от наличия заработка у родителя, не ушедшего в декрет.

«Учитывая, что, как правило, в нашей стране в отпуске по уходу за ребенком находится мать, данное нововведение будет хорошей поддержкой для отцов и позволит им чувствовать себя более уверенно и стабильно в вопросе финансового обеспечения своей семьи, что в свою очередь будет способствовать развитию ответственного и вовлеченного отцовства в России», - отмечается в пояснительной записке.