Днем 1 апреля в Пензенской области ожидается гроза

Днем 1 апреля в Пензенской области ожидается гроза
1 апреля в Пензенской области будет облачно и дождливо, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +2...+7 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Днем ртутные столбики поднимутся до +15...+20, осадки будут умеренными, возможна гроза. К ночи на четверг ожидается до +3...+8 градусов.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер, его скорость может достигать 6-11 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что в первых числах апреля регион попадет под влияние южного вихря.

В старину подмечали: какова погода 1 апреля, такова она и 1 октября.

