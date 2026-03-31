За 20 дней с улиц Пензы вывезли 2 000 кубометров мусора

В Пензе подвели промежуточные итоги месячника по благоустройству, который стартовал 11 марта.

За это время в уборке города приняли участие более 12 000 человек. Уже вывезено свыше 2 000 кубометров мусора. Общая площадь очищенных участков составила около 226 000 кв. м, сообщили в мэрии.

Дорожники занимаются мойкой мостов, шумозащитных экранов и ограждений, опиловкой деревьев. Работники «Службы городских кладбищ» благоустраивают подведомственные территории.

Коллективы государственных и муниципальных учреждений, сотрудники объектов торговли, промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, образования, социальной сферы убирают прилегающие участки.

«На отдельных территориях порядок уже наведен, но работы еще много. Некоторые владельцы торговых точек халатно относятся к своим обязанностям: где-то отсутствуют урны, не покрашены входные группы, нерегулярно убираются прилегающие территории», - отметил замглавы администрации Константин Спиридонов.

Месячник продлится до 25 апреля, на этот день запланирован общегородской субботник.