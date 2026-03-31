В Пензе запустили производство горячей асфальтобетонной смеси

В Пензе запустили производство собственной горячей асфальтобетонной смеси - стартовал второй сезон работы завода на улице Пушанина. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил глава города Олег Денисов.

«Первая партия уже отгружена. Пока дорожники точечно устраняют дефекты на проезжей части. Работаем на улицах микрорайона Кривозерье и на улице Калинина, готовимся выйти на перекресток Окружной и Воронова.

К середине апреля, когда воздух прогреется до устойчивых +10 и асфальт просохнет, поставим в план и более протяженные участки дорог», - уточнил чиновник.

В целом за лето планируется привести в порядок 19 отрезков общей площадью 335 000 кв. м, выполнить ямочный ремонт разными способами на 15 000 кв. м.

На эти работы в 2026 году выделено около 600 миллионов рублей.

