Предложен способ взыскания ущерба с ушедших на СВО преступников

Государство должно возмещать гражданам ущерб, нанесенный преступниками, которые ушли на фронт и погибли. Так считают авторы законопроекта, поступившего на рассмотрение в Госдуму 31 марта.

Речь идет о ситуациях, когда виновника освободили от уголовной ответственности или наказания в связи с призывом на военную службу или заключением контракта.

По приговору суда он обязан был возместить вред людям или компаниям, пострадавшим от его действий, но на день своей смерти не успел этого сделать.

Причем наследства у погибшего нет.

В таких случаях государство должно взять данные расходы на себя, считают депутаты Андрей Кузнецов и Дмитрий Гусев, так как право пострадавших на возмещение ущерба, не должно нарушаться.

Законопроект будет рассмотрен Госдумой, в случае поддержки его направят в Совфед, а затем Президенту РФ.