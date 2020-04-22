Пензенская область получит на жилье для ветеранов войны 8 млн рублей

Пензенской области выделены бюджетные средства на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Общая сумма составляет 7 млн 913,7 тыс. рублей.
На эти деньги жилищные сертификаты получат шесть человек: три инвалида войны, один блокадник Ленинграда и две вдовы фронтовиков, имеющие право на внеочередное получение единовременной выплаты.
Сейчас на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий состоят еще 9 членов семей погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны.
«Всего в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» право на улучшение жилищных условий предоставлено 9 360 жителям региона. Общая сумма социальных выплат составила 9 млрд 295,04 млн рублей», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
penzainform.ru писал(a):То есть сами ветераны уже не дожили до улучшения.