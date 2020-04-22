Общество

Пензенская область получит на жилье для ветеранов войны 8 млн рублей

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Пензенской области выделены бюджетные средства на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Общая сумма составляет 7 млн 913,7 тыс. рублей.

На эти деньги жилищные сертификаты получат шесть человек: три инвалида войны, один блокадник Ленинграда и две вдовы фронтовиков, имеющие право на внеочередное получение единовременной выплаты.

Сейчас на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий состоят еще 9 членов семей погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны.

«Всего в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» право на улучшение жилищных условий предоставлено 9 360 жителям региона. Общая сумма социальных выплат составила 9 млрд 295,04 млн рублей», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий состоят еще 9 членов семей погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны.
То есть сами ветераны уже не дожили до улучшения.

Гость||

Очередная правнучка получит...

Эх, ребята, всё не так, всё не так ребята!

Гость||

Еще бы пенсии им повысили, зато 9 мая столько показухи

Имя: Гость
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