Общество

На 11 канале расскажут и покажут, как сделать жизнь легче

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Как открутить саморез, если шлиц шляпки сорван, - об этом и не только расскажет Виталий Добров в новой рубрике «Невредные советы» популярной утренней программы «Проснись и пой» на 11-м. Позитивный ведущий подскажет лайфхаки, которые помогут сэкономить время и деньги и даже поспособствуют раскрытию творческого потенциала. Но главное - все они просты и выполнимы.

«Все, что я делаю в кадре, я на себе, естественно, проверяю, и никакой подтасовки нет. Нет ничего изощренного, что в реальности не работает, наподобие «как перепеленать младенца ногами» или «как побриться с помощью коробка спичек». Такой ерундой мы не занимаемся, это реальные советы, которые могут упростить жизнь», - отметил Виталий Добров.

Рубрика с советами, приправленными мужским юмором, выйдет в эфир в четверг, 23 апреля.

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Гость||

Что делать, если область захватили пришельцы?

РЕН-ТВ не предлагать, они уже сюжеты снимали...

Гость||

Ох, знаем мы этот "неуемный" юмор 11-го канала... Аж, с 1996-го года знаем... Стыдобища-то...

Гость||

Кто то смотрит этот к.анал?

Гость||

На 11 канале расскажут и покажут, как сделать жизнь легче.....

О пользе голодания что ли будет юмор-то?

Имя: Гость
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