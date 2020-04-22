На 11 канале расскажут и покажут, как сделать жизнь легче.....

22.04.2020 | 20:20

Как открутить саморез, если шлиц шляпки сорван, - об этом и не только расскажет Виталий Добров в новой рубрике «Невредные советы» популярной утренней программы «Проснись и пой» на 11-м. Позитивный ведущий подскажет лайфхаки, которые помогут сэкономить время и деньги и даже поспособствуют раскрытию творческого потенциала. Но главное - все они просты и выполнимы.

«Все, что я делаю в кадре, я на себе, естественно, проверяю, и никакой подтасовки нет. Нет ничего изощренного, что в реальности не работает, наподобие «как перепеленать младенца ногами» или «как побриться с помощью коробка спичек». Такой ерундой мы не занимаемся, это реальные советы, которые могут упростить жизнь», - отметил Виталий Добров.

Рубрика с советами, приправленными мужским юмором, выйдет в эфир в четверг, 23 апреля.