Общество

В Пензе продажа путевок в детские летние лагеря откладывается

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В Пензе решение о проведении смен и сроках заездов в детские загородные оздоровительные лагеря будет принято позднее. Это связано с ситуацией, сложившейся в результате распространения коронавирусной инфекции.

Также переносится на более поздние сроки выдача путевок. Прием граждан по талонам, полученным при постановке детей в электронную очередь, планировалось начать с 27 апреля. Теперь о его старте будет сообщено дополнительно.

«Очередность приема граждан в районных администрациях будет проводиться в соответствии с электронной очередью. График будет вывешен на сайте оздоровительной кампании www.leto58.ru», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее сообщалось, что подготовка к летней оздоровительной кампании уже началась. По словам начальника управления Министерства образования Пензенской области Ларисы Ушаковой, загородные детские лагеря должны быть готовы к приему детей к 1 июня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

а церковно-приходские лагеря пойдем!

Гость||

Про Дамате закрыли обсуждение!))) сказали там вам по этому поводу!

Гость||

Дамате 1лям в ломовскую больницу перевели.а ты перевела?

Имя: Гость
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