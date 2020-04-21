В Пензе продажа путевок в детские летние лагеря откладывается

В Пензе решение о проведении смен и сроках заездов в детские загородные оздоровительные лагеря будет принято позднее. Это связано с ситуацией, сложившейся в результате распространения коронавирусной инфекции.
Также переносится на более поздние сроки выдача путевок. Прием граждан по талонам, полученным при постановке детей в электронную очередь, планировалось начать с 27 апреля. Теперь о его старте будет сообщено дополнительно.
«Очередность приема граждан в районных администрациях будет проводиться в соответствии с электронной очередью. График будет вывешен на сайте оздоровительной кампании www.leto58.ru», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Ранее сообщалось, что подготовка к летней оздоровительной кампании уже началась. По словам начальника управления Министерства образования Пензенской области Ларисы Ушаковой, загородные детские лагеря должны быть готовы к приему детей к 1 июня.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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