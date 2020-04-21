Общество

Детские лагеря Пензенской области готовятся к сезону

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Как пройдет летняя оздоровительная кампания в 2020 году, пока сказать сложно. В загородных лагерях держат руку на пульсе и уже начинают подготовку к сезону детского отдыха.

«Начало первой смены будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе, но к 1 июня все детские загородные лагеря должны быть готовы», - сообщила начальник управления Министерства образования Пензенской области Лариса Ушакова.

В регионе составлен реестр организаций, оказывающих соответствующие услуги, их более 400. В Каменском районе таким центром является лагерь «Березка». В прошлом сезоне в нем провели каникулы 420 ребят.

Директор Татьяна Валуева говорит, что план на 2020-й - оздоровить 570 мальчишек и девчонок. Лагерь нужно готовить к летнему сезону.

«Провели опашку территории, заключили договоры на обработку территории. Есть предварительная договоренность на 30 апреля по дезинфекции, дезинсекции и противоклещевой обработке, чтобы можно было начать ремонтные работы», - рассказала Татьяна Валуева.

Необходимо запустить скважину и получить лицензию на функционирование медицинского кабинета.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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