Детские лагеря Пензенской области готовятся к сезону

21.04.2020 | 13:44

Как пройдет летняя оздоровительная кампания в 2020 году, пока сказать сложно. В загородных лагерях держат руку на пульсе и уже начинают подготовку к сезону детского отдыха.

«Начало первой смены будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе, но к 1 июня все детские загородные лагеря должны быть готовы», - сообщила начальник управления Министерства образования Пензенской области Лариса Ушакова.

В регионе составлен реестр организаций, оказывающих соответствующие услуги, их более 400. В Каменском районе таким центром является лагерь «Березка». В прошлом сезоне в нем провели каникулы 420 ребят.

Директор Татьяна Валуева говорит, что план на 2020-й - оздоровить 570 мальчишек и девчонок. Лагерь нужно готовить к летнему сезону.

«Провели опашку территории, заключили договоры на обработку территории. Есть предварительная договоренность на 30 апреля по дезинфекции, дезинсекции и противоклещевой обработке, чтобы можно было начать ремонтные работы», - рассказала Татьяна Валуева.

Необходимо запустить скважину и получить лицензию на функционирование медицинского кабинета.