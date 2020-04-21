В 2020 году в Пензе не отмечали День местного самоуправления

21.04.2020 | 19:25

21 апреля 1785 года императрица Екатерина II подписала «Жалованную грамоту», положившую начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

В Пензе День самоуправления с 2013 года праздновали широко: в мэрии проводили торжественные собрания, вручали медали, грамоты, благодарности активным горожанам и чиновникам.

Регулярно в областном центре организуют съезды членов Совета муниципальных образований Пензенской области. На подобных встречах подводят итоги работы, говорят о проблемах и развитии инициативы на местах.

«Главной задачей современности является объединение в единое целое интересов государства, общества и личности, учитывая мнения людей, их инициативы и предложения, и с этой позиции следует рассмотреть направления дальнейшего развития самоуправления в области», - ставил задачу на общем собрании председатель правления ассоциации Юрий Алпатов.

В 2020 году из-за режима самоизоляции День местного самоуправления официально не отмечался.