В 2020 году в Пензе не отмечали День местного самоуправления

21 апреля 1785 года императрица Екатерина II подписала «Жалованную грамоту», положившую начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
В Пензе День самоуправления с 2013 года праздновали широко: в мэрии проводили торжественные собрания, вручали медали, грамоты, благодарности активным горожанам и чиновникам.
Регулярно в областном центре организуют съезды членов Совета муниципальных образований Пензенской области. На подобных встречах подводят итоги работы, говорят о проблемах и развитии инициативы на местах.
«Главной задачей современности является объединение в единое целое интересов государства, общества и личности, учитывая мнения людей, их инициативы и предложения, и с этой позиции следует рассмотреть направления дальнейшего развития самоуправления в области», - ставил задачу на общем собрании председатель правления ассоциации Юрий Алпатов.
В 2020 году из-за режима самоизоляции День местного самоуправления официально не отмечался.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):А почему не провели в удалённом режиме? Не наметили планы дальнейшего развития?