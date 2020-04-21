Общество

В 2020 году в Пензе не отмечали День местного самоуправления

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21 апреля 1785 года императрица Екатерина II подписала «Жалованную грамоту», положившую начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

В Пензе День самоуправления с 2013 года праздновали широко: в мэрии проводили торжественные собрания, вручали медали, грамоты, благодарности активным горожанам и чиновникам.

Регулярно в областном центре организуют съезды членов Совета муниципальных образований Пензенской области. На подобных встречах подводят итоги работы, говорят о проблемах и развитии инициативы на местах.

«Главной задачей современности является объединение в единое целое интересов государства, общества и личности, учитывая мнения людей, их инициативы и предложения, и с этой позиции следует рассмотреть направления дальнейшего развития самоуправления в области», - ставил задачу на общем собрании председатель правления ассоциации Юрий Алпатов.

В 2020 году из-за режима самоизоляции День местного самоуправления официально не отмечался.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2020 году из-за режима самоизоляции День местного самоуправления официально не отмечался.
А почему не провели в удалённом режиме? Не наметили планы дальнейшего развития?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

учитывая мнения людей
да не ужели

Гость||

А почему не в масках? А разве массовые мероприятия не запрещены или администрации области закон не писан? Может президенту отправим новость почему губернатор не пресек это празднование???!!!

Гость||

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ НЕОБХОДИМО ОТМЕНИТЬ!!! Хватит перекладывать всю тяжесть кризиса на мирное население!!!!

Имя: Гость
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