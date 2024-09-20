В бессоновской администрации не отвечают на вопросы о Воронкове

В Бессоновском районе к исполнению полномочий главы приступил Александр Карагодин, который до четверга, 19 сентября, являлся первым заместителем руководителя органа местного самоуправления Александра Воронкова.
Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в администрации муниципального образования. На вопрос, где находится сам Воронков, в приемной ответить не смогли.
Сейчас, по данным издания, в администрации проходят оперативно-следственные мероприятия.
Александр Воронков известен жителям Пензенской области своей деятельностью на посту министра образования, который он занимал с 2015 года. В октябре 2021-го губернатор отправил его в отставку.
После этого экс-министр недолго работал директором Губернского лицея для одаренных детей, а 30 июня 2022-го стал главой администрации Бессоновского района. В 2023-м после реформы он начал именоваться главой района.
Стоит отметить, что район был неплохо знаком Воронкову: ранее, с 2000 по 2008 год, он занимал здесь пост начальника управления образования, а с 2011-го по 2012-й - главы администрации.
В апреле 2023-го губернатор назвал его неработоспособным из-за вялого хода месячника по благоустройству. «Бессоновский район - самый безобразный. Грязные, неубранные сельские поселения. Я уже думаю: что с Воронковым делать?» - заявил Олег Мельниченко.
