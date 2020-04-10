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Общество

Юрий Ильин: Плата за превышение ПДК загрязнений сократилась в десятки раз

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Изменение размера платы за превышение ПДК загрязнений в сточных водах и за негативное воздействие на сети водоотведения вызвало массу дискуссий и активно обсуждалось пензенским бизнес-сообществом.

В некоторых СМИ появлялась информация об увеличении размера этих сборов, а сами они были названы «непомерными» для бизнеса. Однако один из них - за превышение ПДК загрязнений в сточных водах - существенно сократился. Начисления за I квартал 2020 года рассчитываются по новой формуле, утвержденной постановлением правительства Пензенской области от 26.12.2019 № 841-пП.

«По предварительным расчетам, размер соответствующей платы сократился в десятки раз для всех категорий абонентов. Так, к примеру, для некоторых крупных предприятий пищевой промышленности он уменьшился в 16 и более раз, для автомойки - в 20 раз, для одного из торговых центров - в 10. Если раньше крупные промышленные предприятия с большим количеством загрязняющих веществ в сточных водах платили сотни тысяч рублей, то теперь платеж не превышает нескольких тысяч, а для большинства абонентов и вовсе составит менее тысячи рублей», - отметил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.

В частности, существенно снизились суммы за сброс в системы канализации жиров и сульфидов, которые оказывают крайне негативное воздействие не только на сети и очистные сооружения, но и на природные водные объекты.

«С экономической точки зрения для бизнес-сообщества это станет положительной новостью, особенно в сложившихся непростых условиях. Тем не менее ситуация имеет и негативную сторону и скажется не лучшим образом в первую очередь на окружающей среде. Новый порядок начисления не позволяет экономически воздействовать на предпринимателей и руководителей предприятий, и они не принимают мер для снижения в стоках загрязняющих веществ или строительства локальных очистных сооружений», - подчеркнул Юрий Ильин.

Плата за превышение ПДК загрязняющих веществ в сточных водах начисляется ежеквартально и за I квартал 2020 года будет составлена с учетом фактически сброшенных объектов сточных вод в централизованные сети водоотведения.

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