Дело Юрия Ильина снова направили на рассмотрение в суд

02.11.2023 | 16:20

Дело бывшего заместителя мэра Пензы, а после - сотрудника ресурсоснабжающей организации Юрия Ильина возвращено в Первомайский районный суд. Его будут рассматривать в ином составе суда, ориентировочно оно поступит туда в середине ноября, сообщили порталу PenzaInform.ru в Первом кассационном суде общей юрисдикции (он располагается в Саратове).

Юрию Ильину инкриминируется преступление по части 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Дело поступило в Первомайский районный суд 4 октября 2022 года. Первое заседание состоялось 14 ноября.

9 марта 2023 года было принято постановление о возвращении дела прокурору. Прокуратура обжаловала его в областном суде, но не добилась положительного результата.

Тогда МУП по очистке города (потерпевшая сторона) подало жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Там отменили и постановление Первомайского районного суда, и апелляционное определение и вернули дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.