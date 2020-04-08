08.04.2020 | 09:51

В колониях Пензенской области появились видеосвидания. В условиях, когда из-за коронавируса реальные встречи с родственниками отменены, для осужденных это единственный способ увидеть близких.

«Телефонные аппараты видеосвязи установлены практически во всех исправительных учреждениях региона. Все они находятся в исправном состоянии и могут использоваться осужденными для разговора с родственниками», - пояснил начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Пензенской области Павел Стариков.

Такое видеообщение не засчитывается как краткосрочное или длительное свидание, а приравнивается к телефонному звонку и может проходить ежедневно, но продолжаться не более 15 минут.

«Основной задачей является организация деятельности по оказанию осужденным помощи в социальной адаптации, в том числе оказание им содействия в восстановлении и поддержании социально полезных связей с родственниками и близкими лицами. В этой связи практика предоставления осужденным видеосвиданий посредством телекоммуникационной сети является альтернативной», - отметили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.