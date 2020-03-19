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Общество | В пензенских колониях из-за коронавируса отменили свидания

19.03.2020|10:37
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В исправительных колониях Пензенской области в целях борьбы с распространением коронавируса ввели ряд ограничений.

Так, до особого указания запрещены длительные и краткосрочные свидания. Речь идет о СИЗО-1, ИК № 1, 4, 5, 7, 8, лечебно-исправительном учреждении № 6 в Сердобске, колонии-поселении № 12 в Сосновке.

Также ограничительные мероприятия ввели в отделе по конвоированию, центре инженерно-технического обеспечения и вооружения, жилищно-коммунальном управлении, уголовно-исполнительной инспекции, медицинской санитарной части № 58.

«В учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Если у кого-то из тех, кто содержится под стражей, выявят симптомы COVID-19, их госпитализируют в государственное учреждение здравоохранения.

«Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно», - обратилась к населению пресс-служба ведомства.

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Гость|19.03.2020 10:54|

Идиоты!Туда вирус сами менты и занесут.В 1999 году на пятерке отрядник Завьялов чихал чихал на проверке,потом весь барак слег с гриппом,на больничку не вырвешся,люди падали на проверке.

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