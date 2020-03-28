28.03.2020 | 11:07

В субботу, 28 марта, губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области с просьбой как можно больше времени проводить дома.

Текст послания опубликован на сайте правительства региона и на страницах Ивана Белозерцева в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте».

«Следующая неделя объявлена Президентом России нерабочей. Это не дополнительные каникулы и не внезапный всеобщий отпуск. Это необходимость побыть дома, чтобы не подвергать угрозе заражения себя и своих близких.

В Пензенской области сегодня приняты все необходимые меры для сдерживания распространения коронавируса и при необходимости - лечения заболевших. Но чем больше контактов, тем больше риск. Поэтому я прошу вас - оставайтесь дома», - призвал Иван Белозерцев пензенцев.

Он напомнил, что всю следующую неделю в регионе не будут работать кафе, бары, рестораны (за исключением дистанционной торговли), торговые центры непродовольственной группы товаров (кроме детских магазинов, мест продажи товаров первой необходимости и аптек), кинотеатры и ночные клубы.

Приостановлено проведение развлекательных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других подобных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и на аттракционах.

В детских садах и школах организуют дежурные группы для детей тех родителей, которые будут работать.

«Я прошу вас с понимаем отнестись к тем мерам, что сегодня предприняты. Они необходимы, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей», - завершил Иван Белозерцев свое обращение.

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