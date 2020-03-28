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Общество | Иван Белозерцев: Я прошу вас - оставайтесь дома!

28.03.2020|11:07
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В субботу, 28 марта, губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области с просьбой как можно больше времени проводить дома.

Текст послания опубликован на сайте правительства региона и на страницах Ивана Белозерцева в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте».

«Следующая неделя объявлена Президентом России нерабочей. Это не дополнительные каникулы и не внезапный всеобщий отпуск. Это необходимость побыть дома, чтобы не подвергать угрозе заражения себя и своих близких.

В Пензенской области сегодня приняты все необходимые меры для сдерживания распространения коронавируса и при необходимости - лечения заболевших. Но чем больше контактов, тем больше риск. Поэтому я прошу вас - оставайтесь дома», - призвал Иван Белозерцев пензенцев.

Он напомнил, что всю следующую неделю в регионе не будут работать кафе, бары, рестораны (за исключением дистанционной торговли), торговые центры непродовольственной группы товаров (кроме детских магазинов, мест продажи товаров первой необходимости и аптек), кинотеатры и ночные клубы.

Приостановлено проведение развлекательных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других подобных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и на аттракционах.

В детских садах и школах организуют дежурные группы для детей тех родителей, которые будут работать.

«Я прошу вас с понимаем отнестись к тем мерам, что сегодня предприняты. Они необходимы, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей», - завершил Иван Белозерцев свое обращение.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|28.03.2020 11:25|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области сегодня приняты все необходимые меры для сдерживания распространения коронавируса
Какие? Обеспечили всех масками? Санитайзерами? Тогда какие меры?

Гость|28.03.2020 11:26|

Будешь дома сидеть и маска тебе не нужна

Гость|28.03.2020 11:34|

А как же субботник?

Гость|28.03.2020 11:39|

а как же быть фармацевтам в аптеках тем более которые находятся в зоне риска??

Гость|28.03.2020 11:39|

А Леруа Мерлен работает! Сразу видно кому до людей и что им скажут фиолетово! Во Франции закрыты небось

Гость|28.03.2020 11:40|

Какой дома пензенцы будут сидеть). Сегодня в маленьком Мокшане такое оживление, частные машины туда-сюда снуют. Подростки 13-14 лет "с воем гоняют" на мотоциклах по улицам, наверняка не имея прав. Людей заставить сидеть дома можно только кнутом!!!

Гость|28.03.2020 11:42|

Почему храмики все открыты и туда ходят толпы пенсионеров?

Гость|28.03.2020 11:46|

А Арбековский рынок работает почему? Наверное и другие рынки работают. Куча пенсионеров шастает там. Только строжайшие меры помогут России спастись. Оцепление, войска и полиция. Штрафы! Иначе быть большой беде

Гость|28.03.2020 11:48|

Магазины,находящиеся в отдельно стоящих зданиях работают. Только ТЦ закрыли. Отличное решение... . Типа в ТЦ опасно, а если это отдельный магазин в здании- норм, зараза не пройдёт.

Гость|28.03.2020 11:50|

penzainform.ru писал(a):

Я прошу вас с понимаем отнестись
Где то я это уже слышал и не раз.

Гость|28.03.2020 11:52|

А завтра ещё и " блошиный" в Терновке соберется. Пенсы придут, и так " отдыхающие" подтянутся.Самоизоляция в действии

Гость|28.03.2020 11:53|

Гость писал(a):

Оцепление, войска и полиция
и еще обязательно танковые войска и ВВС.

Гость|28.03.2020 11:54|

Гость писал(a):

Гость|28.03.2020 11:46|

А Арбековский рынок работает почему?

а на тернопольской с земли торговля идет?

Гость|28.03.2020 11:54|

Да,кстати почему работает арбековский рынок с Шабалами???? Хозяину-депутату законы не писаны. Надо об этом в АП доложить. Только тогда наверное меры какие-то примут. Это рынок не с товарам первой необходимости,а работает,там стойбище людей ходит! Полный бардак!!!

Гость|28.03.2020 11:55|

Гостю 11-40 в Мокшане в основном люди не только бестолковые, но и очень злые. Простите, пожалуйста, но это так.

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