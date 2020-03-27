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Общество | В Белинском районе заболела приехавшая из Испании девушка

27.03.2020|13:44
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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 27 марта, губернатор Иван Белозерцев еще раз предупредил о необходимости самоизоляции для тех граждан, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

«В Белинском районе дочка приехала к маме из Испании. На десятые сутки у нее поднялась температура. Пригласили врача, он предложил поехать в областную больницу, но она отказалась. Согласилась только тогда, когда приехал глава района с полицией, чтобы ее уговорить. Иначе нужно было бы решение суда, чтобы доставить ее в больницу», - рассказал губернатор.

По его словам, человека с симптомами коронавируса могут отвезти в лечебное учреждение принудительно. «Но у нас таких случаев не было», - добавил Иван Белозерцев.

Жители региона, у которых был контакт с больными COVID-19, а также вернувшиеся из-за рубежа, должны 14 дней находиться на самоизоляции. Им выдаются листки нетрудоспособности, причем без посещения поликлиники. Для этого необходимо позвонить в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Пензенской области по телефону 8(8412)42-09-47 или на горячую линию 8-800-2000-112.

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Гость|27.03.2020 14:01|

Вот чего ей в Испании не сиделось?! Не только маме подгадила, но и всему региону !!!!!

Гость|27.03.2020 14:03|

Она эти 10 дней по всему Белинскому району шарахалась?

Гость|27.03.2020 14:05|

Ну и чем она все-таки заболела? Или это государственная тайна?

Гость|27.03.2020 14:14|

она с другом недавно расталась

Гость|27.03.2020 14:16|

Гость писал(a):

она с другом недавно расталась
и он её попер из Испании))))))))

Гость|27.03.2020 14:16|

почему отдаленные районы не снабдили тестами?! почему ей тест навъезде не сделали?! халатность сплошная

Гость|27.03.2020 14:17|

Гость писал(a):

Гость|27.03.2020 14:05|

Ну и чем она все-таки заболела? Или это государственная тайна?

Из Испании? Температура на 10 день? Это банальная акклиматизация. Эскулапы-недоучки. Отпустите уже девушку, займитесь лучше чем-то полезным.

Гость|27.03.2020 14:18|

Дура!

Гость|27.03.2020 14:19|

Если губер решил об этом рассказать СМИ, то через пару дней уже не только он будет знать, что у нее коронавирус.

Гость|27.03.2020 14:20|

ЧТОЖ ТЕБЕ ТО В ИСПАНИИ НЕ СИДЕЛОСЬ, КУРИЦА ТУПОРЫЛАЯ ЗНАЛА ЧТО ЩАС РАЗГАР ВИРУСА НО НЕТ НАДО ЕХАТЬ В РОССИЮ ЗАРАЖАТЬ ЛЮДЕЙ

Гость|27.03.2020 14:21|

Заразила теперь пол Белинска,кто будет отвечать?главу администрации вместе с полицейскими на карантин

Гость|27.03.2020 14:22|

Власти братской Мордовии тоже решили утаить от доверчивых туземцев информацию - с утра сегодня официально заверяли, что у них не Расея какая-нибудь, в Саранске все спокойно - вирусов нет. А Роспортебнадзор их сдал - первые двое пошли!

Гость|27.03.2020 14:23|

Гость писал(a):

Гость|27.03.2020 14:20|

ЧТОЖ ТЕБЕ ТО В ИСПАНИИ НЕ СИДЕЛОСЬ, КУРИЦА ТУПОРЫЛАЯ ЗНАЛА ЧТО ЩАС РАЗГАР ВИРУСА НО НЕТ НАДО ЕХАТЬ В РОССИЮ ЗАРАЖАТЬ ЛЮДЕЙ

Как свалить, так они в первое рыло в гейропу, там все хорошо, а как жареным запахло, так сразу в россеюшку. крысы

Гость|27.03.2020 14:25|

Гость писал(a):

ЧТОЖ ТЕБЕ ТО В ИСПАНИИ НЕ СИДЕЛОСЬ, КУРИЦА ТУПОРЫЛАЯ ЗНАЛА ЧТО ЩАС РАЗГАР ВИРУСА НО НЕТ НАДО ЕХАТЬ В РОССИЮ ЗАРАЖАТЬ ЛЮДЕЙ

Поддерживаю. приехала из опасного региона, да ещё тут корячилась-выделывалась, уже заболев.. Закрыть её, курву, на год в изоляции.

Гость|27.03.2020 14:25|

"В Пензенской области в социальных сетях появилась информация о том, что «с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий, в том числе и по школам. Если ребенок окажется в школе по каким-то причинам как дополнительные кружки, то будут наказаны школы. Если детей обнаружат в магазинах, автобусах, на улицах родителей накажут штрафом!».

Данные сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми".

Звучит как гарантия того, что органы не будут бороться с распространением вируса.

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