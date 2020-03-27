27.03.2020 | 13:44

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 27 марта, губернатор Иван Белозерцев еще раз предупредил о необходимости самоизоляции для тех граждан, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

«В Белинском районе дочка приехала к маме из Испании. На десятые сутки у нее поднялась температура. Пригласили врача, он предложил поехать в областную больницу, но она отказалась. Согласилась только тогда, когда приехал глава района с полицией, чтобы ее уговорить. Иначе нужно было бы решение суда, чтобы доставить ее в больницу», - рассказал губернатор.

По его словам, человека с симптомами коронавируса могут отвезти в лечебное учреждение принудительно. «Но у нас таких случаев не было», - добавил Иван Белозерцев.

Жители региона, у которых был контакт с больными COVID-19, а также вернувшиеся из-за рубежа, должны 14 дней находиться на самоизоляции. Им выдаются листки нетрудоспособности, причем без посещения поликлиники. Для этого необходимо позвонить в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Пензенской области по телефону 8(8412)42-09-47 или на горячую линию 8-800-2000-112.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.