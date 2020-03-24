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Общество | Роспотребнадзор отменил плановые проверки пензенских предпринимателей

24.03.2020|09:28
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Управление Роспотребнадзора по Пензенской области из-за пандемии коронавируса отменило плановые проверки индивидуальных предпринимателей. Об этом стало известно во вторник, 24 марта.

На официальном сайте контролирующего ведомства уточняется, что специалисты будут наведываться только внепланово. Основанием для таких визитов является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также станут проводиться проверки, цель которых - выдача разрешений, лицензий или других документов разрешительного характера.

«Все ранее назначенные проверки приостанавливаются», - сообщили в управлении.

По той же причине все инстанции в регионе отменили личный прием граждан, документы в суды принимаются только в электронном виде или по почте.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|24.03.2020 09:49|

как же они теперь без взяток и откатов проживут?

Гость|24.03.2020 09:52|

По поводу итальянской недвижимости Соловьев заметил, что юмористы могли бы обратить внимание и на его коллег с Первого канала, который транслирует КВН. «Могли бы спеть и о ведущих Первого канала: там-то список насчет недвижимости — мама не горюй. Законом это не запрещено — пожалуйста», — пояснил он.

Имя: Гость
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