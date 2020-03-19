19.03.2020 | 11:39

В Пензенской области ряд учреждений приостановил проведение личного приема граждан в целях борьбы с распространением коронавируса.

О временной отмене приема с 19 марта, в частности, заявили судебные приставы. Для получения информации населению порекомендовали пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств». Также граждане могут обращаться в региональное УФССП РФ в письменной форме или через интернет-приемную.

В областном управлении Федеральной антимонопольной службы личный прием граждан ограничили с 18-го числа. Жителям области посоветовали присылать свои обращения на электронный адрес to58@fas.gov.ru или на сайт penza.fas.gov.ru, в раздел «Обратная связь» - «Написать в УФАС». Также можно звонить по телефону 8(8412) 55-14-02.

В Арбитражном суде Пензенской области личные приемы не будут проводиться с 19 марта по 10 апреля включительно. В этот же период в канцелярии не станут принимать исковые заявления.

«Заседания с непосредственным участием лиц, участвующих в деле, и их представителей проводиться не будут, кроме дел, по которым истекает срок привлечения к административной ответственности.

Рассмотрение дел по существу заявленных требований возможно только при поступлении от всех лиц, участвующих в деле, ходатайств о рассмотрении дела в их отсутствие. В иных случаях заседания подлежат отложению на другой срок», - сообщили в суде, уточнив, что следить за ходом дела можно на официальном сайте инстанции info@penza.arbitr.ru.

То же касается Пензенского областного суда.

«Рассматривается только категория дел безотлагательного характера. Приостанавливается личный прием граждан; прием документов будет осуществляться в электронном виде через раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» официального сайта суда, который расположен на интернет-портале ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru), а также направленных посредством Почты России. Ограничивается доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов», - уточнили в пресс-службе облсуда.

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