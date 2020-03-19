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Общество | В общежитии пензенского вуза осталось жить около 300 студентов

19.03.2020|17:06
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Студенческие общежития опустели. Всем молодым людям предложено перейти на дистанционное обучение и вернуться домой. К такому повороту событий большинство отнеслось с пониманием.

«Нам порекомендовали, да. Ходят слухи, что выгоняют, но это слухи. Нас никто не выгонял, нам порекомендовали. Это было объявлено в студгородке, что рекомендуется», - подчеркнул студент ПГУ Андрей.

В общежитии ПГУ проживало 1 700 человек, осталось около 300.

«Это студенты из дальних регионов и те, которые заняты на каком-то производстве. У нас очень много студентов 5-6-го курса медицинского института работает в больницах», - пояснил проректор по социально-воспитательной работе ПГУ Юрий Еременко.

«Дома нет интернета, поэтому нам удобно тут: и интернет оплачен, и ноутбуки. Учимся дистанционно», - рассказала студентка из Сердобска Татьяна Ушакова.

«Я также осталась в связи с учебой. И еще я подрабатываю», - отметила студентка Ирина Страчкова (Белинский район).

В корпусе, где проживают девушки, раньше на каждом этаже размещалось около 100 человек. Теперь на все здание - не более 40, хоть аукай.

Родственники, конечно, волнуются.

«Говорят: осторожнее, маски надевайте, чтобы все было под контролем», - поделилась студентка.

«Два раза в сутки ведется санитарная обработка всех помещений в общежитии. Два раза в сутки приходит мобильная бригада для измерения температуры студентов, утром и вечером», - уточнил Юрий Еременко.

И пусть студентов осталось мало, порядок все равно поддерживают бдительные вахтеры. Не должны пройти ни чужие, ни больные.

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