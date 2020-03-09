09.03.2020 | 18:38

Город Спутник - город весеннего настроения. Здесь построили яркие дома, уютные дворы и красивую набережную, но именно жители согревают Спутник своими улыбками.

8 Марта сотрудники «Термодома», Парка Спутника и пензенского отделения Российского детского фонда гуляли по улицам Спутника и дарили прекрасным дамам цветы, чтобы радости в городе стало больше.

«Сегодня мы подарили более 100 тюльпанов девочкам, девушкам, женщинам и бабушкам Спутника», - рассказал волонтер Российского детского фонда Андрей Пыхтункин.

«От лица нашей компании хочу поздравить всех прекрасных девушек с этим праздником! Именно вы вдохновляете нас на великие поступки», - произнес заместитель исполнительного директора Парка Спутника Артем Шонькин.

«Термодом» присоединился к поздравлениям. «Дорогие жительницы Спутника, 8 Марта закончилось, но продолжается весна - солнечная, теплая и ласковая. И пусть каждый день вашей жизни будем таким же. Больше улыбайтесь, радуйтесь мелочам, любите близких. И все обязательно будет хорошо!» - обратились к женщинам представители компании.