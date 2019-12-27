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Общество | Пензенский водитель заехал на пешеходный подвесной мост

27.12.2019|11:54
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Ночью четверга, 26 декабря, пензенский автомобилист совершил очередной дерзкий поступок. Водитель Audi выложил в Сеть видео, на котором запечатлена попытка проехать по подвесному мосту.

Горожанин направился туда следом за неспешно шедшим мужчиной, миновал знак «Пешеходная зона» и остановился. На этом запись обрывается. Судя по всему, водитель решил дальше не продвигаться.

В начале декабря тот же автомобилист, нарушая правила дорожного движения, прокатился по улице Московской от драмтеатра в сторону ТЦ «Пассаж», развернулся у арт-объекта «Я люблю Пензу» и проследовал в обратном направлении.

В октябре на PenzaInform.ru рассказывалось об автолюбителе под ником shumaherskiy, который делился с подписчиками в Instagram видеороликами своих нарушений ПДД. Поведение молодого человека настолько потрясло одного из пользователей, что он создал посвященный ему пост.

«Все как мы любим: езда по тротуарам и по встречной полосе, на запрещающий сигнал светофора, систематическое нарушение скорости, установка имитации специальных сигналов. Настоящий герой!» - описал содержание роликов автор.

В итоге сотрудники ГИБДД привлекли водителя к ответственности.

Источник — @iamdenischernov, www.instagram.com/avto_penza
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Гость|27.12.2019 12:11|

Пензенская "Мара Багдасарян"

Гость|27.12.2019 12:14|

Чё это за утырок?Где мне его встретить и рассказать что так делать плохо?Я б ему проехал по тупой его башке.

Гость|27.12.2019 12:16|

Видео с камер и в ГИБДД,ждем новостей о наказании и опубликования лица данного туловища.В противном случае в знак протеста я тоже перееду данный мост и московскую с фанфарами.

Гость|27.12.2019 12:17|

Позор ГАИ.

Гость|27.12.2019 12:21|

Оглавление новости не правильное.Пензенский осёл заехал...

Гость|27.12.2019 12:22|

О, типичный водятел!

Гость|27.12.2019 12:23|

Тупорый свиногрыз.

Гость|27.12.2019 12:24|

Интересно, что за тушка сидела за рулем?

Гость|27.12.2019 12:24|

Это мост чисто пешеходный и не рассчитан на движение т.с. вообще,к тому же старый и без кап.ремонта.Нужно найти му.... и вчинить ему иск за порчу гос.собственности в крупном размере + за его счёт провести обследование моста. После этого даже богатеньким идиотам не придёт в голову лезть на этот мост.

Имя: Гость
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