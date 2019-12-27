27.12.2019 | 11:54

Ночью четверга, 26 декабря, пензенский автомобилист совершил очередной дерзкий поступок. Водитель Audi выложил в Сеть видео, на котором запечатлена попытка проехать по подвесному мосту.

Горожанин направился туда следом за неспешно шедшим мужчиной, миновал знак «Пешеходная зона» и остановился. На этом запись обрывается. Судя по всему, водитель решил дальше не продвигаться.

В начале декабря тот же автомобилист, нарушая правила дорожного движения, прокатился по улице Московской от драмтеатра в сторону ТЦ «Пассаж», развернулся у арт-объекта «Я люблю Пензу» и проследовал в обратном направлении.

В октябре на PenzaInform.ru рассказывалось об автолюбителе под ником shumaherskiy, который делился с подписчиками в Instagram видеороликами своих нарушений ПДД. Поведение молодого человека настолько потрясло одного из пользователей, что он создал посвященный ему пост.

«Все как мы любим: езда по тротуарам и по встречной полосе, на запрещающий сигнал светофора, систематическое нарушение скорости, установка имитации специальных сигналов. Настоящий герой!» - описал содержание роликов автор.

В итоге сотрудники ГИБДД привлекли водителя к ответственности.