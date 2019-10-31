31.10.2019 | 15:54

Пензенский водитель под ником shumaherskiy делился с подписчиками в Instagram видеороликами своих нарушений ПДД. Поведение молодого человека настолько потрясло одного из пользователей, что он создал в соцсети «ВКонтакте» посвященный ему пост.

«Все как мы любим: езда по тротуарам и по встречной полосе, на запрещающий сигнал светофора, систематическое нарушение скорости, установка имитации специальных сигналов. Настоящий герой!» - описал содержание роликов автор.

Судя по видео, автохам регулярно, сознательно и с удовольствием нарушает правила на улицах областного центра и трассах. Об этом говорят и подписи, вставленные в кадр: «Когда плевать на окружающих :)», «Лето. Скучаю», «При съемках данного видео ни один пешеход не пострадал», «В хинкальную лечу».

Нарушитель и не думает скрывать марку машины и ее госномер. Все это попало в кадр.

«Чтобы персонаж не удалил все видео, мы сохранили их. Надеемся, что сотрудники ГИБДД обратят внимание, ведь номера видны, а, судя по постам, мальчонку-то уже лишали прав», - добавил автор поста.

Он также вспомнил и о ночном заезде подобных нарушителей в ночь на 18 октября. Тогда колонна из 80 машин, сигналя, останавливаясь в неположенных местах, затрудняя движение другого транспорта, опасно маневрируя, беспрепятственно проехала через весь город. Акция была спланирована.

Комментировавшие пост пользователи разделили возмущение автора. «Город беспредела», «Такие долго не живут», «Башку бы лично медленно и с хрустом открутила б», «Ну нет мозгов у пацана», - написали они.