Опубликован список запрещенных на Сабантуе предметов

Региональное правительство обнародовало перечень предметов, запрещенных к проносу и провозу на территорию проведения XVI Всероссийского сельского Сабантуя. Он состоится 27 июня 2026 года в селе Малый Труев Кузнецкого района.

В список, в частности, вошли:

- взрывчатые вещества и их компоненты, оружие любого типа, в том числе для самообороны, включая холодное (маникюрные ножницы и пилочки разрешены);

- средства маскировки или предметы, затрудняющие установление личности;

- аэрозольные баллончики, сжатые и сжиженные газы (исключение - карманные зажигалки);

- огнеопасные и пиротехнические вещества и изделия (сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и т. п.), материалы, пригодные для их изготовления (спички приносить можно);

- воспламеняющиеся твердые вещества, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы, токсичные и аварийно опасные химвещества, в том числе бытового назначения;

- материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера (баннеры, флаги, листовки, одежда с соответствующей символикой);

- наркотические, психотропные, токсические вещества, их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств, шприцы и иглы для инъекций (допустимы только при предъявлении медицинских документов), алкоголь;

- беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи.

Предметы, внешне напоминающие запрещенные, их копии и аналоги тоже запрещены.

Кроме того, нельзя привозить с собой собак крупных и бойцовых пород. Исключение сделано лишь для проводников - при наличии соответствующих документов.

Ограничения связаны с необходимостью обеспечения порядка и безопасности на празднике. Перед входом на площадку будет проводиться досмотр.

С полным перечнем запрещенных предметов можно ознакомиться на сайте правительства.

Сабантуй пройдет на территории общей площадью примерно 20 гектаров. С 10:00 до 16:00 запланированы национальные и спортивные игры, конные соревнования, детский Сабантуй, выставка военной и сельхозтехники, торжественное открытие праздника состоится с 12:00 до 13:00. Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.