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Общество | Водитель Audi проехался по пешеходной части улицы Московской

09.12.2019|15:30
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В понедельник, 9 декабря, в соцсети Instagram появилось видео, на котором водитель, нарушая правила дорожного движения, едет по пешеходной части улицы Московской.

«Давай сократим путь», - говорили они», - с таким комментарием пост был выложен на всеобщее обозрение.

Запись сделали в ночь с 2 на 3 декабря на безлюдной улице. На кадрах видно, как водитель автомобиля Audi едет от драмтеатра в сторону ТЦ «Пассаж», разворачивается у арт-объекта «Я люблю Пензу» и следует в обратном направлении.

«Такой смешной понт)) Насмотрятся Инстаграма и давай, как обезьяны, повторять», «Надо было в пассаж заезжать и с другой стороны выехать», «Не пойму смысла видео», - высказались комментаторы о содержании ролика.

В октябре на PenzaInform.ru рассказывалось об автолюбителе под ником shumaherskiy, который делился с подписчиками в Instagram видеороликами своих нарушений ПДД. Поведение молодого человека настолько потрясло одного из пользователей, что он создал посвященный ему пост.

«Все как мы любим: езда по тротуарам и по встречной полосе, на запрещающий сигнал светофора, систематическое нарушение скорости, установка имитации специальных сигналов. Настоящий герой!» - описал содержание роликов автор.

В итоге сотрудники ГИБДД привлекли водителя к ответственности.

Источник — @iamdenischernov, www.instagram.com/avto_penza
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Гость|09.12.2019 15:44|

penzainform.ru писал(a):

В итоге сотрудники ГИБДД привлекли водителя к ответственности.
Это был жирный плевок в их сторону.

Могут работать,если захотят?

Гость|09.12.2019 15:44|

Сжечь ведьму!

Гость|09.12.2019 15:46|

Фамилия водителя заканчивается на -ян?

Гость|09.12.2019 15:48|

Гость писал(a):

Фамилия водителя заканчивается на -ян?
петросян

Гость|09.12.2019 15:54|

Надо не привлекать а сажать.Там пешеходная зона,стоят соответствующие знаки ,движение любого автотранспорта запрещено,по видео видно что водитель намеренно въехал под знак на пешеходную зону ,а это уже как минимум 213 УК РФ Хулиганство в чистом виде. Ну и можно по мурыжить по 239 и 205 УК РФ.

Гость|09.12.2019 16:04|

Белозерцев и главный поп пензенской области тоже там ездили! В чем черезвычайность данного случая???

Гость|09.12.2019 16:11|

Гость писал(a):

В чем черезвычайность данного случая???
Увы, для Пензы это уже норма.

Гость|09.12.2019 16:13|

Гость писал(a):

Увы, для Пензы это уже норма.
Конечно если губернатор и церковные служители показывают такой пример!

Гость|09.12.2019 16:19|

Гость писал(a):

Конечно если губернатор и церковные служители показывают такой пример!
Да-да, еще про машины коммунальных служб расскажите ))

Гость|09.12.2019 16:21|

Гость писал(a):

Конечно если губернатор и церковные служители показывают такой пример!
Гость писал(a):
Да-да, еще про машины коммунальных служб расскажите ))
Согласно требованиям ПДД территория 5.33 "Пешеходная зона" это обозначенная специальными указателями территория, на которой запрещается движение любого колесного транспорта, оставляя приоритет только пешеходам. Любого,т.е. заезд на пешеходную зону не возможен не для коммунальных служб,ни для кого!

Гость|09.12.2019 16:22|

Гость писал(a):

Да-да, еще про машины коммунальных служб расскажите ))
Не передергивай! Слуги народа и церковные служители правила ПДД должны соблюдать!

Гость|09.12.2019 16:24|

Гость писал(a):

Слуги народа и церковные служители правила ПДД должны соблюдать!
А что ты на них равняешься? Их нарушение не дает право нарушать тебе.

Имя: Гость
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