09.12.2019 | 15:30

В понедельник, 9 декабря, в соцсети Instagram появилось видео, на котором водитель, нарушая правила дорожного движения, едет по пешеходной части улицы Московской.

«Давай сократим путь», - говорили они», - с таким комментарием пост был выложен на всеобщее обозрение.

Запись сделали в ночь с 2 на 3 декабря на безлюдной улице. На кадрах видно, как водитель автомобиля Audi едет от драмтеатра в сторону ТЦ «Пассаж», разворачивается у арт-объекта «Я люблю Пензу» и следует в обратном направлении.

«Такой смешной понт)) Насмотрятся Инстаграма и давай, как обезьяны, повторять», «Надо было в пассаж заезжать и с другой стороны выехать», «Не пойму смысла видео», - высказались комментаторы о содержании ролика.

В октябре на PenzaInform.ru рассказывалось об автолюбителе под ником shumaherskiy, который делился с подписчиками в Instagram видеороликами своих нарушений ПДД. Поведение молодого человека настолько потрясло одного из пользователей, что он создал посвященный ему пост.

«Все как мы любим: езда по тротуарам и по встречной полосе, на запрещающий сигнал светофора, систематическое нарушение скорости, установка имитации специальных сигналов. Настоящий герой!» - описал содержание роликов автор.

В итоге сотрудники ГИБДД привлекли водителя к ответственности.