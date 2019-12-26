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Общество | Портал PenzaInform.ru отмечает восьмилетие со дня создания

26.12.2019|10:13
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В четверг, 26 декабря, портал PenzaInform.ru отмечает день рождения. Восемь лет назад ИА «ПензаИнформ» впервые представило свою ленту новостей с возможностью их обсуждения на форуме.

Команда портала ежедневно готовит для читателей около 30 информационных сюжетов, представляет обзоры газетных публикаций и сохраняет для пензенцев новости, программы и передачи 11 канала («Наш дом»).

«ПензаИнформ» давно стал неотъемлемой частью информационного пространства региона и входит в число наиболее влиятельных местных информационных ресурсов. Портал активно читают и за пределами Пензенской области.

По состоянию на 26 декабря 2019 года индекс качества сайта PenzaInform.ru (введенный компанией «Яндекс» показатель, определяющий востребованность сайта аудиторией) является самым высоким среди всех информационных ресурсов региона. На ИКС влияет уровень посещаемости, поведенческие факторы (глубина просмотра, вернувшиеся пользователи, время на сайте и др.) и количество постоянных пользователей. За минувший год ИКС PenzaInform.ru вырос на 1 400 пунктов и составил 7 400.

По данным сервиса «Яндекс.Радар» на 26 декабря 2019 года (он определяет популярные у аудитории сайты), жители Пензенской области предпочитают PenzaInform.ru большинству федеральных новостных порталов. Мы занимаем третью позицию в рейтинге, уступая лишь федеральным ria.ru и kp.ru.

По России у PenzaInform.ru 97-е место (по «Яндекс.Радар»).

Согласно сведениям счетчика liveinternet, PenzaInform.ru по количеству просмотров за последний месяц опережает ближайшего преследователя почти в два раза.

Редакция не останавливается на достигнутом, портал продолжает развиваться. Так, сейчас в тестовом режиме доступен новый раздел, где пользователи могут слушать «Радио 101.8», круглосуточно следить за происходящим в студии, узнавать новости, оставлять поздравления для родных и близких, тексты которых будут опубликованы на PenzaInform.ru и обязательно прозвучат в эфире радиостанции.

После новогодних праздников на сайте появится еще один раздел. Представленный в нем контент будет интересен и полезен широкому кругу читателей. Более подробная информация о нем будет дана позже.

Новости на портале и комментарии пензенцев читают представители власти и бизнеса, министерств и ведомств, сотрудники правоохранительных и надзорных органов. Работа редакторов неоднократно была отмечена дипломами и грамотами.

ИА «ПензаИнформ» благодарит всех читателей за преданность.

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Гость|26.12.2019 10:46|

Благодарствую СМИ «ПензаИнформ» что не закрыли комментарии и мы можем обсудить сию новость.

Гость|26.12.2019 10:49|

penzainform.ru писал(a):

ИА «ПензаИнформ» благодарит всех читателей за преданность.
И Вам не хворать! КОМЕНТОВ МНОГО ТРЁТЕ,хороших и разных.

С наступающим Новым годом! Здоровья и процветания!

Гость|26.12.2019 10:52|

С наступающим!!

Гость|26.12.2019 10:57|

Поздравляю.

Гость|26.12.2019 11:00|

Желаю меньшей ангажированности единой россией и её прихвостнями, также вменяемой модерационной политики, ибо комментарии зачастую трут за просто так, потому что модератором набирают не пойми кого

Гость|26.12.2019 11:00|

Ну так что на счёт дублера то ? По моему очень хорошая идея , жаль запоздалая , но лучше поздно , чем никогда ...

Гость|26.12.2019 11:03|

Ну так что на счёт дублера то ? Дублера ПензаИнформа ?

Гость|26.12.2019 11:04|

Жаль нет в планах пока сделать дублёр от Олимпа до граната , там параллельно железной дороге чуть ли не второй проспект можно сделать , на мой взгляд было бы очень удобно и очень хорошо разгрузит проспект строителей

Гость|26.12.2019 11:08|

Гость писал(a):

Ну так что на счёт дублера то ? Дублера ПензаИнформа ?
Пеньинформ выруливает только за счёт комментов анонимусов. Как только введут регу или авторизацию - скатятся в УГ как ПензаПрес

Гость|26.12.2019 11:10|

Поздравляю! Молодцы, что развиваетесь!

Гость|26.12.2019 11:20|

Гость писал(a):

Ну так что на счёт дублера то ? Дублера ПензаИнформа ?

Пеньинформ выруливает только за счёт комментов анонимусов. Как только введут регу или авторизацию - скатятся в УГ как ПензаПрес

Остальные завидуют в сторонке

Гость|26.12.2019 11:31|

Поздравляю с 8летием и с наступающим Новым Годом!!!

Гость|26.12.2019 11:50|

Просто жополизы

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