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Общество | Портал PenzaInform подготовил дайджест самых интересных новостей недели

14.12.2019|12:16
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Редакция портала PenzaInform вновь подготовила подборку из трех новостей, которые на уходящей неделе вызвали самое активное обсуждение у читателей.

Выпуск открывается рассказом о первом рейсе в Москву двухэтажного поезда «Сура». Отправление по традиции состоялось под марш «Прощание славянки». Перед тем как поезд тронулся в путь, его осмотрел губернатор Иван Белозерцев. Он узнал, что в составе имеется бесплатная библиотека для детей, Wi-Fi, душевая, гладильная. Плацкартных вагонов нет, только купейные.

Следующая новость - о депутатах Пензенской городской думы. Точнее, их помощниках, которым предлагается поднять зарплату. Сейчас каждый из них получает по 25 тысяч рублей с января по ноябрь и 40 тысяч - в декабре. Думцы же хотят получить из бюджета города соответственно по 30 тысяч и 45 тысяч. Народные избранники уверяют, что зарплата у их помощников не росла с 2015 года.

Последний блок информирует о фаер-шоу, которое устроили фанаты Макса Коржа в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена». Чтобы порадовать кумира, поклонники зажгли пиротехнику. На концерт собралось около 10 000 человек при вместимости зала в 5 500. Некоторые получили ожоги.

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Гость|14.12.2019 12:50|

А как насчет новости под заголовком "Пензенская область заняла второе место в стране по числу онкобольных"? 14 страниц с комментариями против трех про Коржа?

Гость|14.12.2019 13:08|

Где в дайджесте новость про осуждённых свидетелей Иеговы, про компенсацию Савину в 440 тыс?

Гость|14.12.2019 13:32|

14.12.2019 12:50|

А как насчет новости под заголовком "Пензенская область заняла второе место в стране по числу онкобольных"? 14 страниц с комментариями против трех про Коржа?

Они сами не рады, что опубликовали правду матку.

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