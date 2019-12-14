14.12.2019 | 12:16

Редакция портала PenzaInform вновь подготовила подборку из трех новостей, которые на уходящей неделе вызвали самое активное обсуждение у читателей.

Выпуск открывается рассказом о первом рейсе в Москву двухэтажного поезда «Сура». Отправление по традиции состоялось под марш «Прощание славянки». Перед тем как поезд тронулся в путь, его осмотрел губернатор Иван Белозерцев. Он узнал, что в составе имеется бесплатная библиотека для детей, Wi-Fi, душевая, гладильная. Плацкартных вагонов нет, только купейные.

Следующая новость - о депутатах Пензенской городской думы. Точнее, их помощниках, которым предлагается поднять зарплату. Сейчас каждый из них получает по 25 тысяч рублей с января по ноябрь и 40 тысяч - в декабре. Думцы же хотят получить из бюджета города соответственно по 30 тысяч и 45 тысяч. Народные избранники уверяют, что зарплата у их помощников не росла с 2015 года.

Последний блок информирует о фаер-шоу, которое устроили фанаты Макса Коржа в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена». Чтобы порадовать кумира, поклонники зажгли пиротехнику. На концерт собралось около 10 000 человек при вместимости зала в 5 500. Некоторые получили ожоги.