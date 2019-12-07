07.12.2019 | 10:24

В пятницу, 6 декабря, в Пензе началась доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Она проводится по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, обратившего внимание на крутой склон улицы Бекешской, где периодически происходят ДТП.

По данным регионального управления ГИБДД, на Управление ЖКХ города Пензы прежде составлялся административный протокол за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дороги. Должностные лица управления не принимают иных мер, кроме обработки противогололедным материалом.

Последняя авария произошла на Бекешской 2 декабря. ВАЗ-2110 не смог преодолеть крутой склон и слетел вниз. Видео с моментом ДТП опубликовала местная жительница, которая каждый год снимает подобные инциденты возле своего дома. Это далеко не первый случай, когда машины на участке становятся неуправляемыми.

Опасное место обследовала оперативно-следственная группа.

«Следователями будет установлено, принимались ли Управлением ЖКХ города Пензы и иными ведомствами меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц организации, органов местного самоуправления и государственной власти. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.