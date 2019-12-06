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Общество | В Заречном эвакуируют машины, мешающие уборке снега

06.12.2019|09:27
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В Заречном начали эвакуировать машины-«подснежники». В четверг, 5 декабря, автомобиль, который мешал работе спецтехники, убрали от плавательного бассейна в 18-м микрорайоне.

Кроме того, сотрудники ГИБДД пообещали, что будут регулярно эвакуировать транспортные средства, припаркованные на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах, а также в нарушение требований дорожных знаков 3.27-3.28 «Остановка/Стоянка запрещена».

С последствиями снегопада в Заречном борются в две смены. Сотрудники местного комбината благоустройства работают с 5:00 до 23:00.

«Единственное, что нужно от горожан, – не создавать коммунальщикам неудобств в виде припаркованных вдоль улиц машин», - подчеркивает портал «Заречье сегодня».

Аналогичная проблема существует и в Пензе. Стихийные стоянки из года в год образуются на проспекте Строителей в районе торговых центров «Берлин» и «Кагау», на проспекте Победы у «Буратино», а также на улицах Клары Цеткин, Терновского и рядом с парком 40-летия Победы.

Чтобы облегчить работу коммунальщиков, пензенцев попросили убрать c проезжей части машины.

Источник — фото «Заречье сегодня»
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Гость|06.12.2019 10:06|

В Пензе бы так. Тротуары все в каше.

Гость|06.12.2019 10:08|

Правильное решение. В Пензе тоже так надо делать. Автохламом все улицы и дворы завалены. А санитарные правила содержания домов никто не отменял. Машины должны храниться на автостоянках, либо в гаражах. Но никак не гнить во дворах и на проезжей части

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