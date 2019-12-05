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Общество | Губернатор поделился очередным снимком из окна своего кабинета

05.12.2019|12:49
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Утром в четверг, 5 декабря, губернатор Пензенской области поделился со своими подписчиками в Instagram очередной фотографией, сделанной из окна рабочего кабинета в здании правительства.

«Кто рано встает, тот больше успевает», - так он подписал снимок, выложенный в сторис. На нем - как обычно, площадь Ленина. Глава региона запечатлел хмурое утро, зажженную искусственную елку и коммунальщиков, убирающих снег у памятника Ленину.

Иван Белозерцев уже дважды выкладывал фото площади Ленина в соцсети, и каждый раз она рисуется им в новом свете.

«Встал к окну в кабинете, чтобы немного отвлечься, а там - красота... И чтобы ее запечатлеть, достаточно обычной телефонной камеры», - написал он 28 октября.

5 августа губернатор выкладывал в Instagram снимок, также сделанный из рабочего кабинета. На нем площадь залита дождем.

«У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать...» А я переживаю - не затянутся ли дожди, как уборочная проходить будет, соберут ли все вовремя и с минимальными потерями», - высказывал опасения глава региона.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|05.12.2019 13:00|

Кто научил мартышку камерой пользоваться?

Гость|05.12.2019 13:07|

Похоже снег почистили только на площади Ленина. По всему городу тротуары в кашу превращаются.

Гость|05.12.2019 13:08|

Где достроенные цирк и набережная,где новые 100 муниципальных автобусов большой вместимости ???Про новые и развивающиеся старые производства спрашивать вообще бесполезно.Железная дорога в области вообще захирела ,станции пустые ,поезда практически не ходят,была Пенза - промышленная ,стала торгашеской.

Гость|05.12.2019 13:10|

боже,где мы повернули не туда?

Гость|05.12.2019 13:11|

класс

Гость|05.12.2019 13:12|

Где то, но повернули точно не туда

Гость|05.12.2019 13:12|

как вам ёлочка,нравится(с)

Гость|05.12.2019 13:18|

Красота, а ведь где- то прорвались трубы,- подумал, наверное.

Гость|05.12.2019 13:21|

Эффективная власть настолько эффективная, что утром, когда все ещё только идут на работу она уже устала и идёт к окну немного отвлечься.

Гость|05.12.2019 13:27|

Еще не закончилась полярная ночь, а бузовы уже с камерами.

Имя: Гость
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