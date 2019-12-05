05.12.2019 | 12:49

Утром в четверг, 5 декабря, губернатор Пензенской области поделился со своими подписчиками в Instagram очередной фотографией, сделанной из окна рабочего кабинета в здании правительства.

«Кто рано встает, тот больше успевает», - так он подписал снимок, выложенный в сторис. На нем - как обычно, площадь Ленина. Глава региона запечатлел хмурое утро, зажженную искусственную елку и коммунальщиков, убирающих снег у памятника Ленину.

Иван Белозерцев уже дважды выкладывал фото площади Ленина в соцсети, и каждый раз она рисуется им в новом свете.

«Встал к окну в кабинете, чтобы немного отвлечься, а там - красота... И чтобы ее запечатлеть, достаточно обычной телефонной камеры», - написал он 28 октября.

5 августа губернатор выкладывал в Instagram снимок, также сделанный из рабочего кабинета. На нем площадь залита дождем.

«У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать...» А я переживаю - не затянутся ли дожди, как уборочная проходить будет, соберут ли все вовремя и с минимальными потерями», - высказывал опасения глава региона.