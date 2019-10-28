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Общество | Иван Белозерцев сфотографировал красоту из окна своего кабинета

28.10.2019|16:09
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В понедельник, 28 октября, губернатор Иван Белозерцев в очередной раз поделился с подписчиками в Instagram снимком, сделанным из здания регионального правительства.

«Встал к окну в кабинете, чтобы немного отвлечься, а там - красота... И чтобы ее запечатлеть, достаточно обычной телефонной камеры», - написал он, опубликовав фото с видом на площадь Ленина.

Некоторые пользователи разделили впечатление губернатора: «Площадь красивая. Вечером, когда люди гуляют, понимаешь, не все так плохо». Но нашлись и те, кто красоты в снимке не увидел: в глаза бросились трещины на асфальте.

«В Пензе есть гораздо более проблемные участки дорог, куда необходимо направить денежные средства в первую очередь, нежели в эту пешеходную зону», - прокомментировал сообщение о трещинах Иван Белозерцев.

5 августа губернатор выкладывал в Instagram снимок, также сделанный из рабочего кабинета. На нем была залитая дождем площадь Ленина.

«У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать...» А я переживаю - не затянутся ли дожди, как уборочная проходить будет, соберут ли все вовремя и с минимальными потерями», - высказывал опасения Иван Белозерцев.

Источник — www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|28.10.2019 16:21|

Ммдяя..

Гость|28.10.2019 16:22|

Путин убери пожалуйста Христа ради хватит Уже народ смешить

Гость|28.10.2019 16:23|

Почему не сфотографировал с другой стороны здания?Там был уютный сквер,вообще-то...И принадлежал городу,а не администрации.

Гость|28.10.2019 16:24|

Хороший вид

Гость|28.10.2019 16:26|

Вы че раскудахтались?

Гость|28.10.2019 16:26|

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не работать.

Гость|28.10.2019 16:35|

: «Площадь красивая. Вечером, когда люди гуляют, понимаешь, не все так плохо»

патсталом))) палится

Гость|28.10.2019 16:37|

Да, сквер бы не мешало открыть

Гость|28.10.2019 16:40|

За что пензенцам ЭТО???

Гость|28.10.2019 16:42|

Поверни камеру чуть левее и увидишь остановку пл.Ленина, без остановочного павильона. Люди стоят под открытым небом уже почти полгода, благодаря вашей программе по замене остановок.

Гость|28.10.2019 16:46|

А разве в здании правительства не запрещено телефоном пользоваться? Или закон не один для всех?

Гость|28.10.2019 16:48|

Гость писал(a):

За что пензенцам ЭТО???
За то что не уберегли свою великую страну от ЭТИХ. Знаете эти сами ни чего путного придумать не могут,вот этот фонарь на фото копия фонарей которые стояли в 50-х годах при СССР ,надо его (т.е. этот один фонарь) поменять на фонарь-виселицу с набережной ,пусть любуется на креатив своих подчинённых до сентября 2020 года!!!

Гость|28.10.2019 16:50|

Какой же он у нас мимимишка.

Гость|28.10.2019 16:52|

Гость писал(a):

Какой же он у нас мимимишка.
Мимиметр зашкаливает да?

Дмитрий Н. Мотовилов|28.10.2019 16:54|

А вот на того, кто эту урожайную погоду области сделал, чинкам, как видим, глубочайше наплевать. Как и завещал великий Ленин под окном.

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