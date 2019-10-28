28.10.2019 | 16:09

В понедельник, 28 октября, губернатор Иван Белозерцев в очередной раз поделился с подписчиками в Instagram снимком, сделанным из здания регионального правительства.

«Встал к окну в кабинете, чтобы немного отвлечься, а там - красота... И чтобы ее запечатлеть, достаточно обычной телефонной камеры», - написал он, опубликовав фото с видом на площадь Ленина.

Некоторые пользователи разделили впечатление губернатора: «Площадь красивая. Вечером, когда люди гуляют, понимаешь, не все так плохо». Но нашлись и те, кто красоты в снимке не увидел: в глаза бросились трещины на асфальте.

«В Пензе есть гораздо более проблемные участки дорог, куда необходимо направить денежные средства в первую очередь, нежели в эту пешеходную зону», - прокомментировал сообщение о трещинах Иван Белозерцев.

5 августа губернатор выкладывал в Instagram снимок, также сделанный из рабочего кабинета. На нем была залитая дождем площадь Ленина.

«У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать...» А я переживаю - не затянутся ли дожди, как уборочная проходить будет, соберут ли все вовремя и с минимальными потерями», - высказывал опасения Иван Белозерцев.