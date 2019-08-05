05.08.2019 | 15:39

В понедельник, 5 августа, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился с подписчиками в Instagram своими переживаниями относительно уборочной кампании в регионе.

«У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать...» А я переживаю - не затянутся ли дожди, как уборочная проходить будет, соберут ли все вовремя и с минимальными потерями», - высказал опасения Иван Белозерцев.

К своему сообщению он прикрепил фотографию залитой дождем площади Ленина, сделанную, вероятно, из окна здания регионального правительства.

Июльская засуха нанесла сельскому хозяйству Пензенской области ущерб в размере около 500 миллионов рублей. Погиб урожай на площади 68,2 тыс. га. Теперь уборке могут помешать затяжные дожди.