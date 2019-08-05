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Общество | Губернатор поделился с подписчиками Instagram своими переживаниями

05.08.2019|15:39
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В понедельник, 5 августа, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился с подписчиками в Instagram своими переживаниями относительно уборочной кампании в регионе.

«У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать...» А я переживаю - не затянутся ли дожди, как уборочная проходить будет, соберут ли все вовремя и с минимальными потерями», - высказал опасения Иван Белозерцев.

К своему сообщению он прикрепил фотографию залитой дождем площади Ленина, сделанную, вероятно, из окна здания регионального правительства.

Июльская засуха нанесла сельскому хозяйству Пензенской области ущерб в размере около 500 миллионов рублей. Погиб урожай на площади 68,2 тыс. га. Теперь уборке могут помешать затяжные дожди.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|05.08.2019 15:49|

Иван Александрович, а за речные трамвайчики, Вы так же переживали?

Гость|05.08.2019 15:54|

Иван Александрович, а что с телефонами? Переживаете, что их Америка с Западом где то берет?

Гость|05.08.2019 15:55|

Как трогательно, щас разрыдаюсь!

А не пробовал он постоять под этим дождем и ветром под ублюдочной остановкой, которая не спасает ни от солнца, ни от дождя? И подождать частный общественный транспорт, ходящий мягко говоря нерегулярно?

А мы по этим лужам, ямам и ухабам сегодня на работу пробирались. Не все ездят в персональном служебном авто и не у всех есть возможность, сидя в личном кабинете желтого дома, в рабочее время в Инстаграмме торчать!

Гость|05.08.2019 15:55|

Собирать нечего, высохло все

Гость|05.08.2019 15:58|

Предложения были. Требования были. Воспоминания были. Теперь переживания начались... Что дальше? Сожаления?

Гость|05.08.2019 16:01|

Эх, сейчас бы, да за руль комбайна... Ух, намолотил бы Иван Александрович зерновых в закрома родины... Да хляби небесные не позволяют - разверзлись окаянные...

Имя: Гость
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