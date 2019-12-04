04.12.2019 | 09:53

В Заречном субботние ярмарки будут проводить каждую субботу вплоть до конца сезона.

«Глава города Олег Климанов принял решение в связи с многочисленными обращениями со стороны зареченцев-покупателей и предпринимателей», - сообщает «Заречье сегодня» со ссылкой на представителей местной администрации.

Так, в декабре торговые ряды на улице Озерской будут работать 7-го, 14-го, 21-го и 28-го числа.

Ярмарочный сезон стартовал в Заречном 19 октября. Планировалось, что торговлю будут вести раз в две недели, как и в прошлом сезоне. Однако из-за популярности ярмарок в ноябре их решили проводить чаще. Позднее еженедельную работу запланировали до конца сезона.

Ожидается, что ярмарочный сезон в закрытом городе продлится до 28 марта 2020 года. Если позволят погодные условия, торговлю организуют и в апреле.