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Общество | Ярмарку в Заречном решили проводить еженедельно до конца сезона

04.12.2019|09:53
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В Заречном субботние ярмарки будут проводить каждую субботу вплоть до конца сезона.

«Глава города Олег Климанов принял решение в связи с многочисленными обращениями со стороны зареченцев-покупателей и предпринимателей», - сообщает «Заречье сегодня» со ссылкой на представителей местной администрации.

Так, в декабре торговые ряды на улице Озерской будут работать 7-го, 14-го, 21-го и 28-го числа.

Ярмарочный сезон стартовал в Заречном 19 октября. Планировалось, что торговлю будут вести раз в две недели, как и в прошлом сезоне. Однако из-за популярности ярмарок в ноябре их решили проводить чаще. Позднее еженедельную работу запланировали до конца сезона.

Ожидается, что ярмарочный сезон в закрытом городе продлится до 28 марта 2020 года. Если позволят погодные условия, торговлю организуют и в апреле.

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Гость|04.12.2019 09:58|

А в мае можно?

Гость|04.12.2019 09:59|

Как попасть из Пензы на ярмарку в Заречный?

Гость|04.12.2019 10:05|

Думаете там дешевле?

Имя: Гость
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