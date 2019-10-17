17.10.2019 | 09:28

В субботу, 19 октября, в Заречном откроется сезон ярмарок. Торговля будет идти на участке улицы Озерской от проспекта 30-летия Победы до Заречной улицы.

Даты проведения ярмарок определены на весь сезон. В 2019 году они пройдут 19 и 26 октября, 2, 16 и 30 ноября, 14 и 28 декабря. В 2020-м - 11 и 25 января, 8 и 22 февраля, 7, 21 и 29 марта.

Время работы торговых рядов - с 8:00 до 14:00. Жители закрытого города смогут до них добраться благодаря изменению маршрутов общественного транспорта.

В этом году число участников ярмарки вырастет на четверть. Заявки подали более 250 предприятий и предпринимателей из разных районов Пензенской области.

«Первую ярмарку в этом сезоне откроет двухчасовая музыкально-развлекательная программа. В 10 часов покупателей встретят Рассказчица, Фома и Ерема. Они проведут конкурсы и наградят участников вкусными призами, которые предоставят предприятия и предприниматели города и области», - сообщает портал «Заречье сегодня».

В Пензе субботняя ярмарка проходит с начала октября в сквере на улице Славы. Фермеры предлагают широкий выбор овощей, плодовых и ягодных культур, молочную продукцию, колбасные и мясные изделия, куриные яйца, хлебобулочные, кондитерские изделия, мед, сахар.