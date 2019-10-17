Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 окт 2019|10:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  71.72  |  $  64.81

Общество | В Заречном готовятся к открытию ярмарочного сезона

17.10.2019|09:28
Печать

В субботу, 19 октября, в Заречном откроется сезон ярмарок. Торговля будет идти на участке улицы Озерской от проспекта 30-летия Победы до Заречной улицы.

Даты проведения ярмарок определены на весь сезон. В 2019 году они пройдут 19 и 26 октября, 2, 16 и 30 ноября, 14 и 28 декабря. В 2020-м - 11 и 25 января, 8 и 22 февраля, 7, 21 и 29 марта.

Время работы торговых рядов - с 8:00 до 14:00. Жители закрытого города смогут до них добраться благодаря изменению маршрутов общественного транспорта.

В этом году число участников ярмарки вырастет на четверть. Заявки подали более 250 предприятий и предпринимателей из разных районов Пензенской области.

«Первую ярмарку в этом сезоне откроет двухчасовая музыкально-развлекательная программа. В 10 часов покупателей встретят Рассказчица, Фома и Ерема. Они проведут конкурсы и наградят участников вкусными призами, которые предоставят предприятия и предприниматели города и области», - сообщает портал «Заречье сегодня».

В Пензе субботняя ярмарка проходит с начала октября в сквере на улице Славы. Фермеры предлагают широкий выбор овощей, плодовых и ягодных культур, молочную продукцию, колбасные и мясные изделия, куриные яйца, хлебобулочные, кондитерские изделия, мед, сахар.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!