28.11.2019 | 14:13

Компания «Объединенные пензенские водочные заводы» оштрафована на крупную сумму за нарушение, которое ее руководство сочло незначительным. Правда, у судьи оказалось иное мнение.

Суть нарушения заключалась в том, что компания своевременно не уведомила контролирующий орган в сфере миграции о расторжении договора подряда на выполнение работ с иностранным гражданином.

За это управление по вопросам миграции регионального УМВД оштрафовало предприятие на 400 тысяч рублей. Руководство «Объединенных пензенских водочных заводов» подало в суд жалобу с просьбой освободить его от ответственности в связи с малозначительностью правонарушения.

Представитель объединения не отрицал правонарушения. Но он указал несколько существенных фактов.

Во-первых, гражданин Республики Азербайджан находится в России на законных основаниях - у него имеется разрешение на проживание до 10 января 2022 года, дающее ему право трудиться.

Во-вторых, он участник программы переселения соотечественников, направленной на демографическое и социально-экономическое развитие региона. Указом Президента РФ таким гражданам гарантируются профессиональная ориентация и трудоустройство. Предоставив ему работу, предприятие как раз способствовало реализации этих гарантий.

В-третьих, нарушение полностью устранено, территориальный орган по вопросам трудовой миграции уведомлен обо всех фактах заключения и расторжения договоров с иностранными гражданами.

Суд не признал нарушение малозначительным, однако учел ряд обстоятельств. Среди них - тяжелое финансовое положение компании, а также то, что уведомление о прекращении договора подряда направлено в УМВД до возбуждения административного дела.

В результате размер административного штрафа снижен до 200 000 рублей, сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.