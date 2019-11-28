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Общество | Пензенские водочные заводы лишились 200 000 рублей из-за мигранта

28.11.2019|14:13
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Компания «Объединенные пензенские водочные заводы» оштрафована на крупную сумму за нарушение, которое ее руководство сочло незначительным. Правда, у судьи оказалось иное мнение.

Суть нарушения заключалась в том, что компания своевременно не уведомила контролирующий орган в сфере миграции о расторжении договора подряда на выполнение работ с иностранным гражданином.

За это управление по вопросам миграции регионального УМВД оштрафовало предприятие на 400 тысяч рублей. Руководство «Объединенных пензенских водочных заводов» подало в суд жалобу с просьбой освободить его от ответственности в связи с малозначительностью правонарушения.

Представитель объединения не отрицал правонарушения. Но он указал несколько существенных фактов.

Во-первых, гражданин Республики Азербайджан находится в России на законных основаниях - у него имеется разрешение на проживание до 10 января 2022 года, дающее ему право трудиться.

Во-вторых, он участник программы переселения соотечественников, направленной на демографическое и социально-экономическое развитие региона. Указом Президента РФ таким гражданам гарантируются профессиональная ориентация и трудоустройство. Предоставив ему работу, предприятие как раз способствовало реализации этих гарантий.

В-третьих, нарушение полностью устранено, территориальный орган по вопросам трудовой миграции уведомлен обо всех фактах заключения и расторжения договоров с иностранными гражданами.

Суд не признал нарушение малозначительным, однако учел ряд обстоятельств. Среди них - тяжелое финансовое положение компании, а также то, что уведомление о прекращении договора подряда направлено в УМВД до возбуждения административного дела.

В результате размер административного штрафа снижен до 200 000 рублей, сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

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Гость|28.11.2019 14:45|

Похоже, аргументов против возражений ответчика не нашлось, но отщипнуть-то хочется...

Гость|28.11.2019 14:51|

Все водочные заводы?

Гость|28.11.2019 15:01|

penzainform.ru писал(a):

Указом Президента РФ таким гражданам гарантируются профессиональная ориентация и трудоустройство. Предоставив ему работу, предприятие как раз способствовало реализации этих гарантий.
Зря Вы Владимир Владимирович, ночей не спите и голову ломаете, как ситуацию в стране улучшить - все равно найдется судьишка в зачуханском городишке, который болт ложил на Ваши указы.

Гость|28.11.2019 15:11|

У водочных заводов,"тяжёлое финансовое положение",похоже совсем скоро обанкротиться,вон "Петушок" настойка из магазинов пропал,похоже не справляюттся,работать некому,за,"минималку"совсем не хотят платить рабочим

Гость|28.11.2019 15:19|

penzainform.ru писал(a):

программы переселения соотечественников
он точно наш соотечественник?

Гость|28.11.2019 15:43|

не пейте !

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