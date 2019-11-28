28.11.2019 | 16:57

Кузнецкие активисты обсудили подробности будущего музея кузнечного ремесла.

Идею его создания выдвинул местный умелец Виктор Седышев. Он представлял регион в Симферополе на всероссийском фестивале кузнечного дела «Время Крыма» и стал соавтором необычного арт-объекта - карты России. Кузнечанин изготовил для нее сегмент, символизирующий Пензенскую область

Будущий музей, как решили в администрации, расположится в здании бывшего краеведческого. Планируется, что он будет интерактивным.

«В программу посещения включат общение с кузнецами: во внутреннем дворе намерены установить горн и наковальню. Мастера будут рассказывать о своем искусстве и, возможно, предложат посетителям попробовать свои силы в этом нелегком деле», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Ранее организаторы обратились к горожанам, у которых есть связанные с кузницей предметы (старые молотки, клещи, элементы старинной ковки), с просьбой присылать их фотоизображения.

Сейчас в музее идут подготовительные работы. Наряду с историческими предметами туда уже доставлена современная звонница, изготовленная местными мастерами.

«Музей кузнечного ремесла планируют открыть в 2020 году и приурочить к 240-летию основания Кузнецка», - уточнили в мэрии.