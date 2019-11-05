05.11.2019 | 09:30

Мастер из Кузнецка изготовил часть арт-объекта для фестиваля «Время Крыма». Композицию установили в Симферополе в День народного единства, 4 ноября.

«Железную карту России с солнечными часами в центре ковали в течение года около 300 мастеров со всей страны. В Симферополь они приехали вместе со своими фрагментами композиции и выкованными символами своих регионов», - сообщает «Российская газета».

Размер арт-объекта - 10 на 4 метра. Он весит около 15 тонн. Созданием сегмента, символизирующего Пензенскую область, занимался кузнечанин Виктор Седышев.

«Получив в марте задание, я вначале подготовил пластину - саму площадку. Обратился к Сергею Златогорскому, потом съездил в Пензу на беседу с губернатором и главным архитектором», - рассказал мастер. Его слова приводит пресс-служба кузнецкой мэрии.

Иван Белозерцев выразил пожелание, чтобы на пензенском участке карты были изображены стела «Росток» на набережной Суры и Спасский собор на Московской улице. Кроме того, было решено написать, что Пензенская губерния была основана в 1796 году.

«На сегменте Пензенской области Виктор сумел показать и границы районов, и разветвления Суры, и символы Пензы, и упомянуть наших знаменитых земляков А. Н. Радищева и М. Ю. Лермонтова. Кузнецк обозначен прелестной миниатюрой – реалистичной наковальней, молоточком и крошечными клещами. Удержать в руках «Пензенскую область» непросто – она весит не менее 5 килограммов», - уточнили в мэрии.

Для работы использован качественный металл советских времен.

Предполагается, что новый арт-объект должен стать очередной визиткой Крыма.