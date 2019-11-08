08.11.2019 | 12:14

В Кузнецке откроется музей кузнечного промысла. Он будет располагаться в здании бывшего отдела краеведения на улице Ленина, 270.

В связи с этим к горожанам обратились с просьбой помочь в создании экспозиции.

«Предстоит долгая и сложная работа. Поэтому было бы хорошо, если бы мы это сделали вместе. На данном этапе начинаем собирать разные изделия, поднимать историю кузнецов», - говорится в обращении, появившемся в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте».

Горожанам, которые располагают интересными предметами, связанными с кузницей (старые молотки, клещи, элементы стариной ковки), предлагают присылать фотоизображения в личных сообщениях, адресованных организаторам группы.