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Общество | В Пензе городские власти озаботились качеством образования школьников

23.11.2019|10:07
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В пятницу, 22 ноября, представители администрации Пензы посетили несколько учреждений образования.

Первый визит гости нанесли в кадетскую школу по делам ГОЧС № 70 на 660 учеников, расположенную в микрорайоне ГПЗ. Обучение проходит по программам гражданско-патриотического воспитания.

В микрорайоне проживает много детей, поэтому имеется потребность в дополнительных образовательных учреждениях. Планируется переоборудовать под новый корпус школы № 70 бывшее здание ПТУ. Это позволит принять еще около 450 школьников.

Затем представители городской власти посетили гимназию № 44, где учатся 725 детей. В гимназии реализуются образовательные проекты: ментальная математика, метапредметные погружения, музей занимательных наук, центр олимпиадного движения для одаренных детей и другие.

Подводя итог объезда, глава администрации Пензы Андрей Лузгин перечислил стратегические направления в сфере развития городской системы образования. В частности, он отметил, что в каждом учебном заведении имеются хорошие наработки, следует их распространять, однако работать надо не только с успешными организациями.

«У нас есть так называемые престижные школы, в которые многие родители стремятся определить своих детей. Но надо доводить до их уровня остальные учебные заведения. Это касается как материально-технической базы, так и содержательной части образовательного процесса. У всех детей должен быть равный доступ к качественному образованию», - нацелил он.

Также мэр отметил потребность в новой школе у жителей Западной Поляны, сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|23.11.2019 10:26|

По статистике, из таких учреждений ,выходит больший процент, будущих уголовников,чем из обычных.Ничего личного.

Гость|23.11.2019 10:35|

На фото: в очках, "конкретно" с распальцовкой указывает Лузгину. Двое других, такую готовность лизнуть изображают.)))

Гость|23.11.2019 10:37|

Гость писал(a):

На фото: в очках, "конкретно" с распальцовкой указывает Лузгину. Двое других, такую готовность лизнуть изображают.)))
Тот, что на заднем плане, просто в растерянности, кому же из них троих, как бы не ошибиться.)))

Гость|23.11.2019 10:38|

По статистике из таких учреждений до 30% из страны уезжает.

Гость|23.11.2019 10:42|

Гость писал(a):

Тот, что на заднем плане, просто в растерянности, кому же из них троих, как бы не ошибиться.)))
Времена в Пензе настали неоднозначные.

Гость|23.11.2019 11:06|

penzainform.ru писал(a):

Также мэр отметил потребность в новой школе у жителей Западной Поляны, сообщили в пресс-службе администрации города.
Жги,Андрей,прижми хвост Рисану!Лес вырубили,ипподром застроили,но ни дет.садов,ни школ не предусмотрели.

Имя: Гость
Комментарий:

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