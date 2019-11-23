23.11.2019 | 10:07

В пятницу, 22 ноября, представители администрации Пензы посетили несколько учреждений образования.

Первый визит гости нанесли в кадетскую школу по делам ГОЧС № 70 на 660 учеников, расположенную в микрорайоне ГПЗ. Обучение проходит по программам гражданско-патриотического воспитания.

В микрорайоне проживает много детей, поэтому имеется потребность в дополнительных образовательных учреждениях. Планируется переоборудовать под новый корпус школы № 70 бывшее здание ПТУ. Это позволит принять еще около 450 школьников.

Затем представители городской власти посетили гимназию № 44, где учатся 725 детей. В гимназии реализуются образовательные проекты: ментальная математика, метапредметные погружения, музей занимательных наук, центр олимпиадного движения для одаренных детей и другие.

Подводя итог объезда, глава администрации Пензы Андрей Лузгин перечислил стратегические направления в сфере развития городской системы образования. В частности, он отметил, что в каждом учебном заведении имеются хорошие наработки, следует их распространять, однако работать надо не только с успешными организациями.

«У нас есть так называемые престижные школы, в которые многие родители стремятся определить своих детей. Но надо доводить до их уровня остальные учебные заведения. Это касается как материально-технической базы, так и содержательной части образовательного процесса. У всех детей должен быть равный доступ к качественному образованию», - нацелил он.

Также мэр отметил потребность в новой школе у жителей Западной Поляны, сообщили в пресс-службе администрации города.