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Общество | В Пензе новые кадеты школы № 70 принесли присягу

24.10.2019|17:38
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В киноконцертном зале «Пенза» по торжественному поводу прозвучала барабанная дробь. Воспитанники кадетской школы № 70 приняли в свои ряды новых товарищей.

«Это дети, которые поступили к нам в первый класс, в другие классы, которые до сегодняшнего дня не считались кадетами, а считались обучающимися, учащимися. Им будет дано право носить нашивку нашей школы, букву К на погонах, что означает: они вошли в кадетское братство», - сообщил директор школы Евгений Выборнов.

С большой сцены слова присяги произнесли 84 мальчика и 34 девочки - преемники пензенских спасателей.

«Замечательные ребята, находятся под нашим патронажем, участвуют во множестве конкурсов - не без нашего участия, всячески их поддерживаем. Два выпускника 70-й школы учились в академии гражданской защиты со мной на одном курсе и сейчас занимают достаточно высокие посты в нашем министерстве», - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Демин.

Эта присяга стала юбилейной, 20-й по счету. Именно столько лет назад в Пензе появилось учебное заведение, именуемое в народе школой МЧС.

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Гость|24.10.2019 18:53|

а крестный ход был?

Гость|24.10.2019 18:54|

Бедные дети...

Гость|24.10.2019 19:09|

Это конституционные демократы же? Хорошо, нам как раз демократов не хватает в думе.

Гость|24.10.2019 19:12|

Повесть А. Куприна «Кадеты» оставила весьма тягостное впечатление: мальчика, воспитанного в благополучной семье, очень доброго, домашнего, ранимого, привыкшего доверять людям, отдают на учёбу в кадетский корпус (военную гимназию) – суровое учебное заведение, где царят дикие порядки и законы. Под воздействием обстоятельств Миша Буланин постепенно превращается в злого, отчаянного, затравленного подростка, жизнь которого безжалостно изломана жестокими взаимоотношениями среди кадетов.

Гость|24.10.2019 19:26|

Есть мнение,что в таких учреждениях процент будущих уголовников в разы выше,чем в обычных.

Гость|24.10.2019 19:34|

Все равно и у них нет будущего

Гость|24.10.2019 19:36|

Гость писал(a):

Все равно и у них нет будущего
а зачем патриотам будущее, когда есть героическое прошлое?

Гость|24.10.2019 19:45|

Очередные дармоеды. Не пашут, не сеют, железяки не точат и т.д.

Имя: Гость
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