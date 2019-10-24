24.10.2019 | 17:38

В киноконцертном зале «Пенза» по торжественному поводу прозвучала барабанная дробь. Воспитанники кадетской школы № 70 приняли в свои ряды новых товарищей.

«Это дети, которые поступили к нам в первый класс, в другие классы, которые до сегодняшнего дня не считались кадетами, а считались обучающимися, учащимися. Им будет дано право носить нашивку нашей школы, букву К на погонах, что означает: они вошли в кадетское братство», - сообщил директор школы Евгений Выборнов.

С большой сцены слова присяги произнесли 84 мальчика и 34 девочки - преемники пензенских спасателей.

«Замечательные ребята, находятся под нашим патронажем, участвуют во множестве конкурсов - не без нашего участия, всячески их поддерживаем. Два выпускника 70-й школы учились в академии гражданской защиты со мной на одном курсе и сейчас занимают достаточно высокие посты в нашем министерстве», - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Демин.

Эта присяга стала юбилейной, 20-й по счету. Именно столько лет назад в Пензе появилось учебное заведение, именуемое в народе школой МЧС.