21.11.2019 | 17:48

Один из самых популярных на планете способов получения информации, развлечения и проведения доступного досуга. 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Без него уже давно невозможно представить жизнь современного человека.

11 канал, ставший по-настоящему народным, постоянно повышает качество своего телевизионного контента и учитывает интересы всех категорий зрителей: малышей, школьников, подростков, молодых людей, представителей среднего и старшего возраста.

Каждый найдет в сетке вещания канала «Наш дом» свою любимую передачу. Многие из них радуют жителей региона не одно десятилетие.

Чтобы обеспечить аудиторию интересными программами, над их созданием работает дружная команда профессионалов: авторы, журналисты, видеооператоры, режиссеры и монтажеры, дизайнеры...

11 канал первым в области перешел на круглосуточное вещание. В эру цифровых технологий и высокой конкуренции его, как и раньше, выбирают и любят за актуальность, оперативность подачи и достоверность информации.

11-й по-прежнему можно смотреть и в аналоге, и в кабеле, в пакете спутникового телевидения «Телекарта». Пользователи интернета с легкостью найдут эфир телеканала «Наш дом» на сайте «ПензаИнформ» и на сервисе «Яндекс-ТВ».

Пожалуй, только на 11 канале вы сможете увидеть телевизионные трансляции всех значимых массовых городских и областных мероприятий и праздников, а также концерты местных творческих коллективов.

«Не так давно в программе федерального канала проходил конкурс, участницей которого была девушка из Пензы. Ведущий Павел Воля, в прошлом работавший в ТРК «Наш дом», с присущим ему чувством юмора поинтересовался, на прежнем ли месте памятник Первопоселенцу и здание телерадиокомпании «Наш дом», работает ли 11 канал. Получив утвердительный ответ, Павел заявил: «Ну, значит все хорошо и стабильно в Пензе».

Я к тому, что 11 канал уже давно стал визитной карточкой города Пензы. Поэтому сегодня мне хотелось бы поздравить с Днем телевидения всех наших зрителей, наших коллег, пожелать здоровья, позитивных событий и новостей», - отметила генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.