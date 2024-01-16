17 января вероятны перебои в теле- и радиовещании

16.01.2024 | 11:53

В среду, 17 января, в Пензенской области вероятны перебои в теле- и радиовещании из-за профилактики на оборудовании областного радиотелевизионного передающего центра.

С 7:00 до 16:00 будет отключена эфирная трансляция первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Радио России» и «Вести ФМ».

«В это же время возможны кратковременные перерывы в трансляции программ первого и второго мультиплексов для кабельных операторов», - сообщает russia58.tv.

Первый мультиплекс - это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».

Второй мультиплекс - это РЕН-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».